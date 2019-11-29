Составлен рейтинг финансового благополучия стран Европы

Рейтинг финансового благополучия Европы по версии шведской компании Intrum AB возглавили Германия и Австрия, сообщает Bloomberg.

При составлении рейтинга эксперты оценивали экономическое состояние 25 европейских стран. В частности учитывались такие параметры, как отсутствие долгов по кредитам у населения, способность своевременно оплачивать счета, наличие сбережений, уровень финансовой грамотности.

Лидерами рейтинга самых благополучных стран Европы стали Германия и Австрия. ФРГ и Дания победили в плане способности домохозяйств своевременно оплачивать счета. Отсутствием кредитов у населения могут похвастаться жители Венгрии, Чехии и Эстонии. По этому показателю эти страны заняли первое место.

Самыми богатыми признаны жители Швеции и Швейцарии, а финны и англичане победили в плане финансовой грамотности. Самыми бедными согласно исследованию оказались Греция и Литва.

В общей сложности согласно опросу 45% европейцев отметили, что их зарплаты растут медленней счетов по ежемесячным оплатам. 25% жителей Европы занимали деньги в 2019 году. Позволить себе отложить излишки денег могут 75% европейцев, однако, по словам респондентов - это небольшая сумма.