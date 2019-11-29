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Социальная терапия от «Россетей»

Москва, 29.11.2019
Главный инженер «Россетей» затронул важнейшую социально-экономическую тему — травматизм на производстве. И хотя в последние годы он значительно снизился, Россия до сих пор один из мировых лидеров по травмам, полученным на работе
#Евгений Огородников
#Экономика

Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров обрушился на начальников, допускающих травмы на производстве, в ходе внутреннего совещания, посвященного мерам безопасности сотрудников и сторонних лиц на объектах электросетевой инфраструктуры. В частности, топ-менеджер призвал наказывать руководителей за несчастные случаи со смертельным исходом. Электроэнергетика — отрасль серьезная и не терпит халатного отношения к деталям.

Андрей Майоров — человек, не понаслышке знающий, какую опасность может представлять поражение электрическим током, и он искренне переживает за персонал, который в результате небрежности отдельных лиц может пострадать или получить серьезную травму. Майоров — сам бывший монтер, обладающий колоссальным опытом работы в энергетике. Слова главного инженера обращены в адрес халатных руководителей, по чьей вине происходят несчастные случаи на объектах электросетевого комплекса, которые могут привести к летальному исходу.

Системная работа по снижению травматизма в «Россетях» идет давно. Для многих руководителей компаний снижение травматизма — ключевой показатель, от которого зависят выполнение целей и премии. Программа дает хороший результат, в 2018 году количество несчастных случаев по сравнению с в 2014 годом упало на 46,8%. За весь прошлый год на объектах электросетевого хозяйства по всей стране было зафиксировано всего лишь 33 несчастных случая.

Однако в этом году, несмотря на долгосрочную программу развития, травматизм в отрасли вновь пошел вверх. По данным Минэнерго, по итогам первого полугодия на предприятиях электроэнергетики, в том числе генерации, зарегистрировано 72 несчастных случая на производстве, в результате которых пострадали 76 человек. Рост травматизма составил 11%, а коэффициент смертельного травматизма — 85,4%. Неудивительно что Майоров начал очень серьезный разговор, который касается не только «Россетей», но энергетики как комплекса и экономики в целом.

Производственный травматизм — очень большая проблема для большинства стран. Ежегодно в мире происходит около 125 млн несчастных случаев на рабочих местах. В среднем погибает около 220 тыс. человек. Смертность от травм, полученных на производстве, сегодня занимает в мире третье место. Чаще, чем от несчастных случаев на работе, люди умирают только от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Россия среди европейских стран все еще лидирует по числу смертельных травм, полученных на производстве. Среди причин высокого уровня травматизма в нашей стране — человеческий фактор, плохие условия труда и несовершенство системы безопасности и охраны труда.

С 2007 по 2018 год, согласно данным Минтруда, количество производственных травм сократилось более чем в два раза, а количество связанных с ними смертей — в три раза. За сухими цифрами стоят человеческие жизни: только за 2018 год произошло 1618 смертельных несчастных случаев на производстве.

Электротравматизм по сравнению с другими видами производственного травматизма составляет небольшой процент, однако по числу травм с тяжелым, особенно летальным исходом он занимает одно из первых мест. В целом наибольшее число электротравм (60–70%) происходит при работе на электроустановках напряжением до 1000 В. Это объясняется широким распространением таких установок и сравнительно низким уровнем подготовки лиц, эксплуатирующих их. Электроустановок напряжением свыше 1000 В в эксплуатации значительно меньше, и их обслуживает специально обученный персонал, что и обусловливает меньшее количество электротравм.

Основные причины несчастных случаев на производстве — неудовлетворительная организация производства работ; личная неосторожность пострадавших; нарушение пострадавшими требований и норм охраны труда, неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви.

Анализ несчастных случаев, произошедших в первом полугодии 2019 года, показывает, что 25% работников получили травмы в результате падения с высоты или на поверхности; 17% работников — в результате поражения электрическим током, 15% получили травмы в результате воздействия среды с высокой температурой. Стоит отметить, что по сравнению с 2017 и 2018 годами основные виды производственного травматизма изменились незначительно.

Наибольшее количество пострадавших — мужчины в возрасте от 25 до 39 лет, имеющие стаж работы по профессии более десяти лет и являющиеся рабочими основных профессий предприятий электрических сетей.

Минтруда принимает меры по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Ведомство подготовило и внесло в правительство законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости)». Особое внимание в документе уделено реформированию работы служб, отвечающих за безопасность труда, и усилению государственного контроля за обеспечением безопасности работающих россиян, в том числе за тем, насколько они обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Специалисты министерства в качестве цели видят полное отсутствие смертельных и тяжелых случаев на производстве в будущем.

К этому можно добавить лишь пожелания Майорова строже наказывать руководителей, подчиненные которых получили травмы.

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