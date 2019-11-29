США направляют бронетехнику к месторождениям нефти в Сирии

Вашингтон перебрасывает военный контингент, базирующийся в САР, в район нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии в районе Румейлан провинции Эль-Хасаке, сообщает «Военное обозрение», ссылаясь на сирийское государственное телевидение.

СМИ передает, что в район нефтяных полей провинции стягивается бронетехника и личные расчеты. Уточняется, что район является самым богатым в плане месторождений нефти в этой сирийской республике. Техника и военные переброшены, по имеющийся у телеканала информации, с позиций армии США, базирующихся на севере провинции Ракка и западе провинции Эль-Хасеке.

«Оккупационные силы США разместили десятки единиц техники в районе близ нефтяных полей», - передает ТВ Сирии. Информацию подтверждает и сирийское новостное агентство SANA, которое сообщает, что США перебросили к нефтяным полям «десятки» единиц бронетехники, наименование которой при этом не уточняется.

Ранее, американский президент Дональд Трамп, объявил о расширении операций по «защите» нефтяных месторождений на востоке Сирии, что предполагает патрулирование нефтяных месторождений страны силами войск США и курдских формирований.