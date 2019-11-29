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Будет ли робот управлять государством

Москва, 29.11.2019
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Требуется не «втупую» сформировать цифровую платформу государственного управления, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. О цифровом будущем говорят на всех государственных уровнях, правда, по-разному расставляя акценты.
#Цифровая политика
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#Госуправление
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#Экономика
  • Будет ли робот управлять государством

Россия. Кабардино-Балкария. Нальчик. Президент РФ Владимир Путин (в центре) во время посещения ГБОУ "Детская академия "Солнечный город". Михаил Метцель/ТАСС

Михаил Метцель/ТАСС

«Системы могут общаться друг с другом практически без помощи человека»

Глава российского правительства провел совещание о цифровой платформе государственного управления, говорится в сообщении на сайте кабмина. Перед совещанием Дмитрий Медведев посетил центральный офис Сбербанка, где осмотрел выставку инновационных продуктов и Ситуационный центр кибербезопасности.

«Понятно, что в современном мире невозможно никакое лидерство без цифровых технологий. Рано или поздно это осознаёт и государство», – заявил Дмитрий Медведев. По его словам, платформенный подход – с мобильными приложениями, банкингом, различными сервисами – хорошо работает в коммерческом секторе. «И нам этот опыт надо использовать, чтобы обеспечить новый уровень взаимодействия государства, бизнеса и граждан нашей страны. Для этого у нас есть программа по цифровой экономике», – подчеркнул он.

«Необходимо сформировать цифровую платформу государственного управления. Причём сформировать её не «втупую», как иногда хочется многим сделать, то есть когда приходят и говорят: «Для того чтобы нам быть современными и перейти на цифровую платформу взаимоотношений, вот смета, нам нужно купить такое-то количество компьютеров в такой комплектации, посадить столько-то людей. И вы, будьте любезны, нам это обеспечьте, а если не обеспечите, то никакого перехода на “цифру” не будет». Этот подход неправильный. Этот подход тупой, поскольку он затратный и очень часто содержит в себе риски или будущего неэффективного управления, или коррупции даже, потому что закупается то, что абсолютно не нужно», – рассказал премьер.

У нас есть отдельные, фрагментарные примеры таких прототипов цифровых платформ, отметил Дмитрий Медведев, назвав в числе удачных решений налоговую платформу ФНС, Казначейства, Росреестра. «Но всё это довольно разрозненно и далеко не всегда способно к общению друг с другом. А это как раз квинтэссенция современного цифрового мира, когда системы могут общаться друг с другом практически без помощи человека», – констатировал глава правительства.

Напомним, что одно из поручений правительству Российской Федерации по итогам ПМЭФ-2019 — до 31 октября 2019 года разработать и утвердить в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» план по совершенствованию государственного управления путём внедрения цифровых технологий. Слова Дмитрия Медведева, очевидно, прямо относятся к этому поручению, хотя и не подводят итог его выполнения.

В основном, правда, Владимир Путин цифровом контексте предпочитает говорить не о государстве, а только об экономике. «Цифровизация является одним из приоритетов экономической политики нашей страны — России», — заявил он на одном саммитов БРИКС, отметив, что к 2024 году новые сектора российской экономики будут создавать более 10% российского ВВП. Возможно, его настораживает перспектива того, что отдельные подсистемы системы государственного управления действительно начнут общаться не просто без помощи, а и без участия людей — политиков и чиновников. То есть, по сути, от имени различных ведомств в общение между собой будут вступать роботы. А если они начнут сами принимать решения? Впрочем, скорее всего, в подобных прогнозах подразумевается лишь автоматический обмен информации. Хотя и это немало. Говорят же часто, что информация теперь — самый ценный ресурс.

«Цифровая экономика» и органы власти

О какой цифровой системе госуправления говорит премьер, не вполне, наверное, понятно и в среде самих инициаторов таких инноваций, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, Если речь идет о доступе ко множеству правительственных услуг через единую платформу, то она уже была создана – «Госуслуги» и ее остается только совершенствовать. Если же речь идет о чисто межведомственных отношениях без привлечения граждан, то тут становится совсем непонятно: какие проблемы в коммуникациях существуют между органами власти и какие каналы связи им необходимы известно, пожалуй, только им одним.

Если раньше были популярны идеи блокчейна, о котором уже мало кто помнит, то теперь все обсуждают «Интернет вещей» (Internet of things) — цифровизацию всего на свете от холодильника, до счетчиков воды, замечает аналитик. Последние, кстати, планируют внедрить до 2022 года: умные счетчики будут передавать всю информацию в единый центр для упрощения сбора информации.

В данный момент, цифровизация в стране подразумевает подключение социально значимых объектов к сети интернет. Например, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» по всей стране запускаются проекты по подключению к сети органов муниципальной власти, Росгвардии и т.д. Иными словами, полагает Геннадий Николаев, все разговоры о высвобождении рабочих мест и массовой безработицы из-за повсеместной цифровизации пока преждевременны. А отработка инфраструктуры, методов сбора информации и, главное, обеспечения ее безопасности действительно остаются актуальными задачами, заключает он.

При этом, как считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, нет необходимости специально создавать новую цифровую платформу под задачи госуправления, оптимальным решением было бы взять за основу одну из уже существующих на рынке CRM-платформ. Само же появление единой системы цифрового госуправления назрело, считает он: только там и ведомства, и граждане смогут взаимодействовать без лишних затрат времени, чтобы решения важнейших экономических и организационных вопросов не шло с проволочками хотя бы из-за медленно движущихся "шестерёнок" обмена информацией. Он обращает внимание и на антикоррупционный потенциал цифровизации работы государственного механизма.

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