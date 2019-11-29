Турция сравнила Россию с «ураганом», угрожающим Западу

Турецкое издание Sabah, сравнило Россию, Турцию и Китай со «стихийным бедствием», которое угрожает западному миру во главе с США.

Автор материала проводит аналогию турецкой политики с «цунами», Китай называет «глобальным потеплением», а Россию - «ураганом» для западных стран.

В материале говорится, что новым центром притяжения в мире стала Москва, благодаря новым стратегическим отношениям между Россией, Турцией и Китаем.

Сегодня влияние Кремля распространяется на такие ключевые страны Востока, как Иордания, Ливан, Марокко, Сирия и Тунис. Россия активно открывает в регионе свои культурные центры. В сторону Москвы все чаще поглядывают и давние союзники США такие, как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция, говорится в статье. В этой связи в материале сравнивается масштабность распространения влияния России на другие регионы с ураганом.

Турция, по мнению автора, воспринимается в мире, как один из «довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы». Также Анкара играет роль «стальной сердцевины», которая концентрирует вокруг себя страны мусульманских регионов, таких как Ближний Восток, Балканы, Кавказ, Средняя и Южная Азия, резюмирует автор.