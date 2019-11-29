В Благовещенске построен первый мост из России в Китай

Строительство моста над Амуром началось в 2016 году. Его длина - 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, включая мост через протоку Каникурганскую.

Строительство велось круглосуточно, в работах с российской стороны было задействовано до 960 человек. Мост построен из российских материалов: начиная от опор и заканчивая метизами. Иностранные на российской части только ванты: они из Франции.

Мост построен без бюджетных денег. Для его строительства была придумана концессионная модель. Она предусматривает под собой строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство 3 года и эксплуатация 16 лет за счёт взимания проездной платы. После ввода в эксплуатацию в 2020 году по мосту каждый день смогут проезжать до 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей, пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил строителей, которые справились с поставленной задачей. «Мост создаёт экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестиционных проектов на территории области, так как значительно удешевляет логистику. Мы надеемся, что объём экспорта продукции сельского хозяйства выйдет на качественно новый уровень. Взаимодействуем с федеральными коллегами в части создания современных пунктов пропуска, которые в перспективе способны обеспечить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров ежегодно. Создаём условия для компаний, которые готовы инвестировать в развитие предмостовой зоны. Для этого в регионе создана территория опережающего развития «Приамурская». Уже определен инвестор, который будет возводить транспортно-логистический комплекс – инвестиции в предмостовую зону составят порядка 8,5 млрд. рублей. Проект будет реализован за три года, - отметил Василий Орлов.

Также он рассказал, что решается вопрос и по строительству второго моста через Зею в Благовещенске. Его возведение необходимо, так как с появлением автомобильного перехода через Амур транспортная нагрузка на единственный Зейский мост существенно возрастёт.