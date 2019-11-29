В Европе и НАТО осудили Макрона за его письмо Путину

СМИ Европы осудили президента Франции Эммануэля Макрона за его письмо Владимиру Путину, касающегося моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Напомним, инициатива принадлежит российскому лидеру, а письмо французского президента стало ответом на письмо российского лидера, направленного руководителям европейских и азиатских государств.

В послании российский президент Владимир Путин предлагает обратить внимание на сохранение безопасности в Европе и мире после выхода США в одностороннем порядке из ДРСМД. Договор, напомним, сохранял равновесие в мире, начиная с конца 1980- ых годов.

По мнению, российского лидера, картина безопасности могла бы сохраниться и в будущем при условии совместного отказа от размещения ракет и ракетных систем в Европе.

Эммануэль Макрон подтвердил, что получил письмо и отметил, что документ заслуживает внимания. Ответ главы Франции вызвал раздражение в НАТО, где уже фактически подтвердили о готовности размещать на своей территории американские ракеты.