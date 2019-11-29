В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами рассказал о предстоящей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам представителя Кремля, лидеры России и Белоруссии договорились провести переговоры до конца этого года, передаёт РИА Новости.

«Пока никаких официальных объявлений на эту тему не будет, – пояснил Песков. – Но уже, вчера в Бишкеке было краткое общение между Путиным и Лукашенко, и они условились, что их встреча состоится до конца этого года. Но пока дату сказать не могу. Обязательно это сделаю в самое ближайшее время».