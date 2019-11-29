В ЦБ заявили о скором запрете биткоинов

В Центробанке рассказали о рисках, которые несут в себе криптовалюты, заявив, что выступают за введения запрета на операции с биткоинами. При этом в ЦБ РФ напомнили, что единственным законным платежным средством в нашей стране является рубль.

«При помощи криптовалют могут отмываться доходы, полученных преступным путём, финансироваться террористические организации. Кроме того, биткоины опасны, так как при обменных операциях с ними возможны различные виды мошенничества из-за резких колебаний курса биткоина», – цитирует РИА Новости представителя регулятора.

При этом в ЦБ РФ подчеркнули, что в настоящее время совместно с Росфинмониторингом разрабатывается законопроект, запрещающий оплату товаров и услуг криптовалютами. Напомним, сейчас в РФ оплата биткоинами не разрешена, но и официального запрета на операции с криптовалютами нет.