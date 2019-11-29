Варианты пополнения ИИС: нюансы, издержки, подробности

ИИС – это индивидуальный инвестиционный счет, который является аналогом брокерского счета (но имеет при этом характерные ключевые отличия). Государство выступило инициатором создания данного инструмента для того, чтобы с его помощью граждане имели возможность выгодно формировать свои сбережения. При этом ИИС-ы ориентированы именно на средний класс, так как максимальная сумма, которая может быть на нем размещена – 1 000 000 рублей. В чем же заключается выгода от размещения средств в ИИС-ах, а также, каким образом можно его пополнить, расскажем далее.

Экономическая сущность индивидуального инвестиционного счета

В российских правительственных кругах давно вызревала идея приобщения широких масс граждан к работе и получению дохода на финансовых рынках. Однако нужно было сделать так, чтобы эта инициатива не обернулась массовыми разорениями излишне азартных и несдержанных в своем оптимизме россиян.

Ведь сверхконсервативность, выражающаяся в стремлении хранить деньги исключительно в банке (трехлитровой), у русских людей легко сочетается с бесшабашным участием сразу в нескольких финансовых пирамидах.

Результатом стал самобытный отечественный проект – индивидуальный инвестиционный счет, появившийся в стране в начале 2015 года. Его параметры:

Минимальный срок, на который он может быть открыт, – 3 года. Это означает, что до истечения данного периода времени невозможно будет воспользоваться активами и доходами счета, чтобы сохранились все предусмотренные им существенные льготы. (При этом он может продолжать быть активным и больший период времени).

Открыть ИИС можно только при достижении совершеннолетия и в количестве, не более одного на 1 паспорт.

Максимальная сумма, на которую он может быть пополнен в совокупности, – 1 млн.р.

Максимальный объем пополнения за год – 400 тыс.р.

Такой счет – это средство заставить граждан ответственно сберегать свои доходы и формировать накопления. Причем, не только посредством банковских вкладов и покупки валюты, а через работу на организованных финансовых рынках.

Преференции

Рассматриваемый инвестиционный счет имеет существенные отличия от любых других брокерских продуктов:

1. С целью поощрения инвестирования в данный инструмент государство решило предоставить существенную налоговую льготу, а именно: освободить от обложения подоходным налогом все суммы, которые гражданин будет перечислять на свой аккаунт.

Это означает, что его владельцы будут получать дополнительный «налоговый» доход просто от самого факта пополнения своего ИИС-а. Работающие и получающие зарплату граждане обычно не видят своего уплачиваемого подоходного налога: предприятия, которые платят им зарплату, рассчитывают и перечисляют его в бюджет за них (это обязанность налоговых агентов). А тут этот налоговый объем будет дополнительно вноситься государством, как дополнительный доход, по результатам того, сколько денежных средств удалось внести на инвестиционный аккаунт за предшествующий год.

2. Налоговая льгота не только возмещается, но и способна накапливаться.

Налоговый вычет по вложениям, который будет возвращен гражданину, имеет условие: он не может превышать суммы налоговых (подоходных) начислений по месту работы инвестора. Однако может сложиться такая ситуация, что человек нигде не работает, но при этом его инвестиционный аккаунт пополняется. Его налоговый вычет в таком случае временно равен нулю. Но ведь безработным человек остается не всегда, и когда он снова начнет получать доход, то в соответствии с налоговыми начислениями и в рамках всех произведенных взносов, он сможет получить накопленное возмещение на свой индивидуальный инвестиционный счет.

Ограничения

Их не так уж и много:

Совокупная величина всех пополнений за 1 календарный год не может превышать 400 тыс.р.

Это означает, что если годовой доход, по которому начисляется налоговое возмещение, составляет 400 тыс. рублей, то при внесении этой суммы до конца декабря текущего года уже в апреле года следующего гражданин может получить прямую выплату из бюджета в размере 52 000 рублей.





Общая совокупная величина всех пополнений не может быть больше 1 млн.р.

Для того, чтобы сохранить у себя все накопленные налоговые льготы, аккаунт нельзя закрывать до истечения 3-летнего рубежа. Если все-таки деньги остро понадобились раньше, и собственник принял решение его закрыть, то всю возмещенную налоговую сумму нужно будет вернуть государству обратно.

Средствами инвестиционного аккаунта можно распоряжаться, только приобретая отечественные активы на организованных рынках. Вкладываться в иностранные ценные бумаги запрещено!

Как открыть и как пополнять ИИС

Для открытия инвест счета следует обратиться к любой компании-брокеру с паспортом и заключить с ней соответствующий договор. Рекомендуется выбирать такого брокера, который предоставляет доступ ко многим разновидностям финансового рынка (к примеру, компания «БКС Брокер»). И хотя ИИС нельзя объединить с другими брокерскими продуктами, при его закрытии вам будет весьма удобно перевести средства на интересующий вас рынок.

Это намного безопаснее, чем «перекидывать» деньги между самими брокерскими компаниями потому, что, к примеру, в той фирме, которая держала ваш инвестиционный аккаунт, не было доступа к фьючерсному сегменту Московской биржи.

После открытия ИИС-а брокерская компания предоставит вам платежные реквизиты и назначения платежа для осуществления переводов на него денежных средств. При этом:

средства можно перечислять исключительно по безналичному расчету;

можно использовать для целей пополнения доходы от других брокерских счетов;

нет никаких ограничений на количество перечислений;

средства можно вносить в любое время, пока работает банковская система.

Ограничение на совокупное перечисление в размере 400 тыс.р. в год действует применительно к календарному году (с 01 января по 31 декабря). При этом возмещение уплаченного подоходного налога также принимается к учету при определении суммы доступного пополнения.

Типы индивидуальных инвестиционных счетов

ИИС-ы могут быть двух типов: «А» и «Б». Разница между ними заключается в том, как именно будет применяться налоговая льгота и в каком именно размере. Дело в том, что от обложения подоходным налогом освобождаются только средства, идущие на пополнение. А вот доход, заработанный на управлении этими средствами, от обложения налогом совсем не освобождается, а это весьма значительная величина...

ИИС типа «А»

Этот тип был подробно рассмотрен выше. Здесь сумма уплаченных владельцем налоговых платежей компенсируется государством в апреле года, следующего за отчетным. Величина выплаты составляет 13% от суммы совокупных пополнений за предшествующий год, но не более перечисленной работодателем в бюджет величины налога.

Такой тип аккаунта больше подходит для консервативных инвесторов, которые хотели бы видеть результаты своего труда и положенных налоговых льгот, что называется, «в металле» (то есть, доход у себя на счету).

ИИС типа «Б»

Но не стоит забывать, что индивидуальные аккаунты были придуманы и внедрены вовсе не для того, чтобы граждане могли иметь налоговые освобождения. Это формат брокерского продукта, которому добавили льготную составляющую для того, чтобы гражданам было интереснее инвестировать в ценные бумаги на организованном рынке и получать большую доходность от своих вложений по сравнению с традиционными способами сбережений.

Поэтому граждан, более нацеленных на результат и перспективы получения прибыли, гораздо сильнее волнует то, сколько придется заплатить налоговых сумм с тех доходов, которые им удастся заработать. Это инвесторы с активной жизненной позицией, у которых стиль работы на финансовых рынках более агрессивен.

Специально для них был разработан ИИС типа «Б». Здесь любые пополнения не дадут никаких прибавок от государства в виде дохода от ежегодно возмещаемых налоговых сумм. Зато вся прибыль, которую таким инвесторам удастся заработать, не будет облагаться налогом вне зависимости от ее объема.

То есть, владельцы таких ИИС-ов отказываются от возможности получить от государства налоговые возмещения в надежде на то, что в текущем году им удастся заработать на финансовых рынках гораздо больше своей годовой зарплаты. И тогда величина «прощенного» НДФЛ по заработку на инвестициях превысит величину возмещенного по зарплате.

Тип «А» и тип «Б» - это типичная борьба жизненных позиций: «журавля в небе» и «синицы в руке». По статистике более 80% всех открывших себе ИИС выбрали именно «синицу». Впрочем, более глубокий анализ показывает, что это люди с зарплатами от 70 тыс.р. А это позволяет предположить, что делали они это исключительно для того, чтобы вернуть себе налоговое возмещение.