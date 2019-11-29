Зеленский подписал закон о введении на Украине воинских званий по стандартам НАТО

Глава «самостийной» Владимир Зеленский подписал закон, которым на Украине по стандартам Североатлантического Альянса (НАТО) вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава.

По данным пресс-службы военного ведомства Украины, этот закон позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами страны. Кроме того, новые звания будут соответствовать эквивалентной колонке NATO Code, передаёт РИА Новости.

Также, как говорится в официальном сообщении пресс-службы Минобороны «незалежной», подписанный сегодня Зеленским закон повысит роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава украинской армии. При этом отмечается, что это «создаст дополнительные факторы для прохождения гражданами страны военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональные рельсы, по образцу армий стран, входящих в НАТО».