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Курс доллара: у рубля не было шансов завершить неделю в плюсе

Москва, 30.11.2019
  • Курс доллара: у рубля не было шансов завершить неделю в плюсе

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В пятницу рубль продолжил падение к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков и активного падения цен на нефть. Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара США составил 64,29 руб., что на 22 коп. выше уровня закрытия четверга. Евро торговался по 70,81 руб., прибавив 29 коп.

По мнению экспертов, российский рубль подешевел к основным резервным мировым валютам из-за снижения интереса трейдеров к рисковым активам и на фоне активно дешевеющей нефти.

Напомним, в четверг, 28 ноября, рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а накануне на американских торговых площадка был короткий день. Кроме того, в пятницу доллар перешёл к фронтальному рост на фоне напряжённости, которая наблюдается на рынках из-за двух законов о Гонконге, подписанных президентом США Дональдом Трампом. Первый из них позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в этом регионе.

Также американские власти теперь будут ежегодного пересматривать торговые отношения с Гонконгом в зависимости от степени его автономии. Согласно второму закону, запрещаются поставки в Гонконг средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций. На этих новостях индекс доллара в пятницу вырос до уровня 98,43, что стало максимум с 15 октября текущего года.

Как считает Андрей Кочетков из «Открытие брокер», негативный внешний фон оказывает давление на национальную валюту. Поэтому, по его мнению, общий настрой на рынках говорит не в пользу рисковых активов, к которым относится и рубль. Против него сейчас также ситуация на рынке нефти, цены на которую продолжаю снижаться.

«В этой ситуации у рубля не было шансов завершить рабочую неделю в плюсе. Однако следует признать, что у нацивалюты по сравнению с валютами развивающихся стран проблем сейчас гораздо меньше», – подчеркнул эксперт.   

В свою очередь Елизавета Наумова из Альфа-банка пояснила, что вчера рубль продолжил начатый в последние три дня тренд на снижение котировок из-за отсутствие прорыва в переговорах между США и КНР.

«Неопределённость в этом вопрос начинает напрягать инвесторов, – отметила она. – Тем более, что после подписания Трампом законов о Гонконге, шансов на заключения сделки в этом году почти не осталось».

Кроме того, Наумова считает, что в условиях отсутствия драйверов роста, таких как ослабление политики Федрезерва, активы emerging markets (EM) могут начать корректироваться.

«Некоторые страны уже сейчас ощущают отток ликвидности со своих рынков. Россия пока среди них выглядит белым лебедем. Но отсутствие прорыва отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также негативные тренды по странам ЕМ могут побудить инвесторов начать сворачивать позиции и в рублевых парах. Поэтому, я не исключаю, что рубль уже в самой ближайшей перспективе ждет коррекция», – резюмировала аналитик Альфа-банка.

Скорое падение национально валюты прогнозирует и Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург». Он отмечает, что в декабрь рынки входят с высоким уровнем неопределенности, которая не позволит рублю вернуться к прежним уровням.

«В этой связи я жду укрепления доллара до 64,5 руб. с потенциалом его повышения до психологической отметки в 65,00 руб.», – резюмировал он.

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