Мадуро отдал приказ о мобилизации армии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовящихся провокациях со стороны США и Колумбии. В этой отдал связи он отдал приказ о полной мобилизации всех армейских подразделений страны, передаёт РИА Новости.

«Мы располагаем достоверной информацией о том, что власти Колумбии совместно и США планируют устроить очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии, – утверждает венесуэльский лидер. – Поэтому я приказываю всему персоналу вооруженных сил страны принять боевую готовность».

Мадуро также подчеркнул, что очередная провокация имеет одну простую и всем понятную цель – спровоцировать вооружённый конфликт на границе Венесуэлы.