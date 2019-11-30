По стране идет «зеленая эволюция»

Коренная перестройка природоохранной работы – на пороге этого стоит сейчас страна. Ни низы, ни верхи иначе уже не хотят. «Зеленая эволюция» необходима и в высоких кабинетах экочиновников и в головах россиян. Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года, утвержденная указом Президента РФ от 19 апреля 2017 года, фактически признала экологическую ситуацию в крайне серьезной, деградирующей и подтвердила прямую связь состояния окружающей среды с ухудшающимся здоровьем населения. Да и все больше неудовлетворительная зеленая повестка становится драйвером политическим. Митинги против свалки и выбросов все больше становятся политизированными.

На фоне весьма плачевной ситуации новое дыхание обретает экомониторинг, который за предыдущие годы использовался, скорее, как дубина, а не системный инструмент для решения задач.

Система экологического контроля и надзора на федеральном уровне и в регионах слаба и неэффективна, не скоординирована, не мотивирована на результат, обложена необоснованными и неадекватными ограничениями и запретами, носит уведомительный характер при проверках. При этом очень многое зависит от персоналий, личных качеств руководителей природоохранных органов на местах и в центре.

На основе недостоверной экологической информации, а часто в её полное отсутствие, принимаются ошибочные решения о социально-экономическом развитии регионов. Взять хотя бы набившую оскомину «мусорную реформу». Поспешные выводы и шаги, естественно, разогревают градус социальной напряженности. Угля в топку добавляет крупный бизнес, который весьма умело пользуется лоббистскими инструментами, уворачиваясь от непопулярных экологических мер и притормаживая инициативы Минприроды и Росприроднадзора.

Полный и фееричный провал начала мусорной реформы кажется еще более полным и фееричным на фоне раскручивающегося маховика деятельности руководства природоохранных ведомств. На самом деле это удивительно - страна привыкла, что федеральные чиновники занимаются перенаправлением денег из бюджета в свои карманы и аппаратными играми. Результатом чего стала стагнация в экономике, развал медицины, образования и социальной сферы в целом. Мусорная реформа привычным образом двигалась именно в этом ключе.

Однако уже сложно отрицать, что в природоохранной деятельности, как ни странно, началась реальная работа. Объявленное и одобренное Правительством и Минприродой системное реформирование Росприроднадзора действительно идет, включая обещанные жесткие меры к бездельникам и активным "помогаторам тем, кто считает, что экология все стерпит".

В регионах стартовали неожиданные для вонючих заводов, стивидоров и черных лесорубов проверки, указание о которых поступило с самого верха. Еще весной Глава РПН Светлана Радионова разослала по всем терорганам письмо с требованием вплотную взяться за нарушителей и не стесняться передавать материалы правоохранителям для возбуждения уголовных дел. Самые жесткие меры велено принимать к организаторам незаконных свалок, из-за которых за последние лет 15 страна неуклонно превращалась в глобальную помойку. Учитывая, что Россия любит точечные решения проблем - а в регионах засидевшиеся в своих креслах чиновники отвыкли шевелиться, глава РПН уже несколько месяцев живет в режиме авральных командировок, лично инспектируя самые отъявленные помойки, крупные заводы и фабрики, встречаясь с губернаторами и сотрудниками терорганов РПН. Стагнировавшая долгие годы природоохранная сфера, похоже, наконец, всколыхнулась, и пусть со скрипом, нехотя, огрызаясь на указания из Москвы, все же пришла в движение.

Так, на всю страну прогремела история о знаменитой химической свалке "Усольехимпрома" в Иркутской области. Хотя ядовитые отходы лежали здесь десятилетиями. Теперь ситуация с этим филиалом ада на земле, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Посмотрим, удастся ли дотянуть до конца.

Тогда глава РПН прямо заявила, что если не начать рекультивацию, регион ждет глобальная экологическая катастрофа по типу Чернобыля. Свалка с тоннами разлитых по земле химикатов стоит на берегу Ангары - понятно, что река разнесет яд на десятки километров. Сейчас известно, что демеркуризацию ртутного цеха должны начать уже в 2020 году. Раньше такого не было даже в планах.

Жесткие действия многим не нравятся: к примеру, иркутский губернатор Левченко после визита Радионовой на "Усольехимпром" назвал "безответственным" сравнение помойки с Чернобылем. Поддержки у местных жителей - и особенно экозащитников - это заявление Левченко не нашло, потому что в Иркутске народ прекрасно знает истинное положение дел на химической свалке, и помнит, что ситуацию с помойкой местные власти не могли да и не хотели решать более 20 лет.

Эта история, кстати, стала сигналом для других регионов – в игрушки с губернаторами и местными элитами играть уже никто не собирается. Времена изменились, а значит, перетряска в отрасли будет глобальной.

В июле Радионова анонсировала "ковровую" бомбардировку проверками по всем аэропортам страны. В этот день испортилось настроение у Дмитрия Каменщика, Владимира Скоча (отца депутата Госдумы Андрея Скоча), Дерипаски и Романа Троценко, директора Шереметьево Василенко.

Сентябрь стал несчастливым месяцем для привыкших работать в паре приморского Росприроднадзора и угольных стивидоров. Радужный отчет главы департамента Росприроднадзора по ДФО Альтаира Тюменева на совещании во Владивостоке входил в такое явное противоречие с реальностью, что стало понятно: он дорабатывает последние недели. Перепроверка стивидоров показала совсем другую ситуацию. Они попрали все нормы и правила, а жалобы жителей на невозможность дышать из-за угольной пыли получили полное подтверждение.

В ноябре СМИ со ссылкой на силовиков сообщили о том, что Тюменев продал все имущество и уехал в неизвестном направлении.

История со стивидорами не закончена - хотя уже сейчас приморским компаниям Абрамовича, Шишкарева и других списочников Forbes приходится со скрипом начинать приводить свою работу в соответствие с законами.

В октябре Дмитрий Кобылкин еще раз надавил на угольщиков, потребовав предоставить планы по переходу на закрытую перевалку угля. Это совещание со стивидорами стало сигналом, что федералы от стивидоров не отстанут, и сентябрьский скандал - только начало истории.

Отдельная история, показавшая серьезность намерений по трансформации экологического надзора, произошла на омской свалке «Советская-1» - которая граничит с буферными прудами нефтезавода, периодически горит и травит дымом местных жителей.

Светлана Радионова, приехавшая сама убедиться в бардаке, потребовала ликвидировать это безобразие. Теперь региональным властям придется пошевелиться и сделать все, чтобы войти с этой помойкой в проект "Чистая страна". Тем более ситуация на постоянном контроле в Москве и напоминать им не устанут.

В Омске же руководство РПН быстро объяснило, в чем была причина явного нежелания сотрудников терорганов РПН выходить с внеплановыми проверками на вонючие заводы федерального подчинения. Оказалось, что в Росприроднадзоре кто-то придумал установить в качестве показателя результативности работы количество прокурорских отказов в согласовании проверки. Не желавшие терять премии росприроднадзоровцы придумали отличный выход из положения: чтобы не получать отказов в прокуратуре надо вообще туда не обращаться. Теперь этого показателя нет, и за прокурорский отказ никаких санкций тероргану РПН не грозит. Более того, сотрудникам РПН прямо указано увеличить количество внеплановых проверок. Потому что - как мы все прекрасно понимаем - плановые, к которым компании тщательно готовятся и только что траву не красят, просто неэффективны.

Своим креслом поплатился за мошеннические схемы замглавы югорского Росприроднадзора Александра Федяева. Учитывая, что до этого Радионова в резких выражениях раскритиковала работу РПН в тюменской матрешке, назвав терорган самым проблемным во всей России, решения и дальше ожидаются очень жесткие.

Общественники и экозащитники всех мастей тоже почувствовали возможность достучаться до Москвы и наказать нарушителей - воняющие серой и формальдегидом предприятия, "авторов" свалок химических отходов и владельцев тлеющих помоек, любителей вырубать заповедники и браконьеров. Нелицеприятная информация, несмотря на усилия скромняг-губернаторов, не замалчивается, а широкая огласка дает возможность искать решения проблем на самом высоком уровне. Кстати, аккаунты самой Светланы Радионовой в соцсетях открыты, и судя по массе критики, нелицеприятные комментарии там не удаляются - что нехарактерно для российских чиновников. Страницы многих губернаторов, к примеру, либо вообще закрывают комментарии, либо мгновенно удаляют негатив и неудобные вопросы.

То есть пока создается реальное впечатление, что глава РПН занята не созданием видимости отличного положения дел в своей сфере, а поиском и решением реальных проблем. Таких же изменений ждут и другие ведомства Минприроды. Громкой отставкой стал уход главы Росгидромета, заместителя министра Владимира Логинова и главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Последние события говорят о том, что нас ждет весьма интересный 2020 год, который станет знаковым в укреплении природоохранной политики страны.