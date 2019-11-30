Прогноз погоды на 7 дней: это только начало – синоптики удивили прогнозном на неделю

В последние дни календарной осени погодная обстановка на большей части России кардинально поменялась. В одних регионах выпал снег, резко понизился температурный фон, а на дорогах образовалась гололедица. В других – наоборот, неожиданно стало тепло, дождливо и слякотно. Но, как предупреждают метеорологи, это только начало. По прогнозу синоптиков, на предстоящей неделе россиян ждут новые климатические сюрпризы.

Погода в Приморье. Прогноз синоптиков на 7 дней

По прогнозу синоптиков, почти на всей территории Приморья всю следующую неделю температурный фон словно огромный маятник стнет раскачиваться от нуля градусов к минусу и обратно. Так, в понедельник, 2 декабря в регионе будет не по-зимнему тепло – днём столбики термометров окажутся в переделах от нуля до минус 5, выпадет небольшой снег. В ночь на вторник резко похолодает – до минус 12-15. В светлое врем суток 3 декабря везде в регионе будет минус 7-10, 4 декабря – минус 8-11, 5 декабря – минус 9-12.

В пятницу, 6 декабря температурный маятник качнётся в сторону потепления и к воскресенью погодные градусники уже покажут от нуля до минус 4. При этом до конца недели осадков не ожидается.

Прогноз погоды на неделю в Сибири

В Сибирской федеральном округе в начале декабря также будет очень нестабильно. Начнётся неделя с сильных морозов. Так, в Новосибирске в ночь на понедельник, 2 декабря столбики термометров опустятся до минус 16-18. До среды, 4 декабря здесь, также как в Омске, Томске и Кемерове синоптики прогнозируют от 8 до минус 14.

В четверг, 6 декабря почти на всей территории Сибири станет теплее – метеорологи обещают минус 2-4. В пятницу же и вовсе ожидается нехарактерная для этих мест оттепель в декабре – ожидается от плюс 1 до минус 1… и дождь. Но уже в субботу вновь сильно подморозит, местами до минус 12-14, пойдёт снег, а на дорогах образуется сильная гололедица.

Погода на неделю в Карелии и СПб

Неоднородная погодная обстановка ожидается на предстоящей недели в Карелии. Как пояснили синоптики, так как республика находится на стыке севера и запада России, то климатическая обстановка в начале декабря на севере и в центре Карелии будет совпадать с природными явлениями, которые сейчас происходят в северных регионах страны. Поэтому здесь в период со 2 по 8 декабря ожидается небольшой снег, а температура составит от 8 до 15 градусов мороза. Совсем другая погода ждёт жителей юга Карелии – им стоит ориентироваться на прогноз погоды в Санкт-Петербурге.

А в СПб, по прогнозу синоптиков, в первые дни декабря температура будет держаться в пределах от плюс 3 до минус 2. При этом в начале недели на юге Карелии и в Северной столице ожидается около нуля градусов, выпадет мокрый снег, который к вечеру вторника перейдёт в дождь. В среду метеорологи обещают плюс 1-2 и опять осадки в виде дождя. В четверг, пятницу и субботу – вновь пасмурно, дожди и плюс 2-3. В ночь на воскресенье подморозит до минус 2, днём 8 декабря – до минус 3. При этом вместо снега повалит сильный снег, а на дорогах станет очень скользко.

Погода на 7 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

Почти аналогичная погодная ситуация, по прогнозу синоптиков, ожидается в ближайшие 7 дней в Москве. В начале недели в российской столице будет морозно – от минус 1 до минус 5. В понедельник и во вторник выпадет небольшой снег. На лыжах, конечно, покататься пока москвичам не получится, но глаз такая погода радовать будет. Правда, начиная с 5 декабря, в регион придёт первая зимняя оттепель. В четверг метеорологи обещают плюс 2 и дождь, в пятницу – плюс 1 и мокрый снег. В субботу будет уже около нуля, а в воскресенье столбики термометров упадут до минус 2.