Путин проведёт встречу с крупным российским бизнесом

Руководитель пресс-службы главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с руководителями крупного российского бизнеса.

По словам представителя Кремля такая встреча состоится в конце декабря, передаёт ТАСС.

«Да, такая встреча состоится, – подчеркнул Песков. – Президент ежегодно проводит это мероприятие, не будет исключения и сейчас».

При этом пресс-секретарь российского лидера не назвал точную дату встречи, отметив лишь, что запланирована она на конец декабря.