В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых поставок газа из России

Валерий Селезнев – председатель комитета по энергетике нижней палаты парламента РФ – прокомментировал идею партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» внести в Верховную Раду проект постановления, запрещающий прямые закупки газа у нашей страны.

По мнению депутата, с точки зрения Киева это выглядит логичным шагом как усиление договорной позиции в переговорах по транзиту «голубого топлива», передаёт RT.

«Однако на Украине всё-таки должны осознавать, что это не те методы, которые улучшают диалог с Москвой, – пояснил Селезнев. – Наша страна всегда была за конструктивность. И нам абсолютно понятны те условия, которые необходимы, чтобы в полной мере восстановить транзит газа через территорию Украины».

Парламентарий также добавил, что украинские политики любыми способами пытаются показать Западу, «насколько Киеву сейчас приходится сложно в переговорах с Москвой».

«На самом же деле тем, кто принимает участие в переговорах с Россией истинные причины поняты. Дело в том, что «незалежной» предстоящей зимой может быть очень сложно. Поэтому и делаются такие заявления, которые смогут в будущем объяснить гражданам страны сложившиеся проблемы», – резюмировал Селезнев.