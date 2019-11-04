Медведев назвал странными слова Лукашенко о «чужих войнах»

Глава российского правительства назвал странными слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что его страну всегда втягивали в чужие войны. По словам премьер-министра, в ходе войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн люди, которые проживали на территории современной Белоруссии защищали свою родину от захватчиков. В этой связи он призвал лидера Белоруссии не бросать тень на подвиг предков, передаёт агентство «Интерфакс».

«Слова Лукашенко мне кажутся очень странными, если не сказать больше. Наши отцы и деды защищали свою землю. Это не участие в чужих войнах, это защита отечества», – резюмировал Медведев.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью одному из телевизионных каналов Казахстана заявил, что что белорусы, как и казахи за всю свою историю якобы всегда были вынуждены участвовать в чужих войнах. При этом он подчеркнул, что белорусы уже навоевались.

«С нас хватит», – сказал Лукашенко.