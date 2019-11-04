Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе соцсети

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе этой соцсети.

По данным портала Downdetector, который занимается отслеживанием проблем в работе популярных интернет-ресурсов, сбои в соцсети начались примерно 16:00 мск. Больше всего жалоб сейчас поступают из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Новороссийска, Екатеринбурга, Красноярска и ряда других российских городов.

При этом подавляющее большинство пожаловавшихся пользователей не могут загрузить сайт (60%). Кроме того, почти у 40% пользователей возникают серьёзные проблемы с отправкой и получением сообщений.