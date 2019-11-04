Прогноз погоды на 7 дней: такого не было сотни лет – синоптики о новых рекордах погоды

Климатическая обстановка в России продолжает удивлять своими аномалиями. В самом начале ноября после резкого похолодания, когда погода в большинстве регионов нашей страны приблизилась к своей норме, уже сейчас она сделала очередной крутой разворот. Поэтому в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, на Русской равнине вновь станет тепло, и возможно будут побиты многолетние рекорды.

Прогноз погоды на неделю в Крыму

Так, почти по-летнему тепло в ближайшие 7 дней ожидается в Крыму. По прогнозу метеорологов, самая комфортная погода будет на черноморских курортах полуострова. В частности, в Ялте уже сегодня днём столбики термометров поднимались до плюс 16. Во вторник, 5 ноября будет также 15-16 градусов выше нуля, но ещё пасмурно и возможны осадки. Зато, начиная со среды, 6 ноября выглянет солнце, а воздух в светлое время суток прогреется в той же Ялте до плюс 18-20.

Ещё более комфортную погоду синоптики обещают в Евпатории и Саках. Здесь, по прогнозу метеорологов, к концу недели столбики термометров поднимутся до плюс 22. Примерная такая же погода ожидается в период с 5 по 11 ноября в Алуште и Алупке. При дневной температуре 21-22 градусов выше нуля, море у побережья прогреется до плюс 17-20. Как подчёркивают синоптики, такой комфортной погоды на полуострове в начале ноября не было уже очень много лет.

Погода на Кубани. Прогноз синоптиков на 7 дней

Также тепло и сухо на предстоящей неделе ожидается на Кубани. Так, в Краснодаре к следующим выходным на солнце градусники будут показывать фантастические для последнего месяца осени плюс 25-27. Замечательная погода ожидается в Сочи и Адлере. Здесь с 5 по 11 ноября днём воздух прогреется до плюс 22-24.

Чуть прохладнее, но солнечно и без осадков - в Новороссийске. Здесь самыми тёплыми днями в ближайшие 7 дней будут суббота, 9 ноября и воскресенье, 10 ноября (плюс 20-21).

Прогноз погоды на неделю в Санкт-Петербурге

А вот в Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, обойдётся без температурных колебаний и погодных аномалий. В частности, во вторник, 5 ноября и в среду, 6 ноября метеорологи обещают жителям Северной столицы и гостям города всего плюс 1 днём и осадки в виде снега. В ночь на четверг, 7 ноября в городе на Неве вновь ударят морозы – термометры покажут минус 5-6. Морозно будет и днём в четверг, а также в пятницу (минус 2-3). Кроме того, возможет небольшой снег.

В свою очередь региональное Управление МЧС РФ выпустило экстренное предупреждение. По данным ведомства, 5 ноября в Петербурге ожидается мокрый снег, местами метель, ветер северо-восточный, местами до 20 метров в секунду.

Чуть потеплеет к выходным. Однако выше 1-3 градусов выше нуля не будет. При этом в воскресенье, 10 ноября и в понедельник, 11 ноября прогнозируется дождь, который местами будет сопровождаться сильными порывами ветра до 13-16 метров в секунду.

Погода в Москве на 7 дней. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, Москва на предстоящей неделе окажется в переходной зоне между арктической и тропической воздушными массами. Поэтому, как обещают метеорологи, в ближайшие несколько дней в российской столице будет очень тепло. Несмотря на дожди, которые будут непродолжительными и малой интенсивности, завтра столбики термометров могут преодолеть и рекордную отметку в плюс 13 и приблизиться к 15 градусов выше нуля. Как напоминают синоптики, таких показателей 5 ноября не было за всё время метеонаблюдений в столице. Напомним, регулярные наблюдения за погодой в Москве ведутся с 1 января 1879 года.

Примерно в середине недели в регионе, по прогнозу синоптиков, начнётся очередное похолодание. Так, уже к вечеру 7 ноября метеорологи обещают плюс 2-4. Днём в пятницу, 8 ноября – пасмурно, небольшой дождь и плюс 4-5. Такая погода сохранится как минимум до следующего понедельника.