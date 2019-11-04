В Турции не исключают отсрочки поставки второй очереди С-400

Исмаил Демир – руководитель секретариата оборонной промышленности Турции – предположил, что поставка Анкаре второй партии российских ЗРК С-400 «Триумф» Турции может быть произведена немного позже ранее уставленного графика.

По его словам, отсрочка связана с переговорами по деталям передачи технологии. При этом представитель Турции подтвердил, что Москва предложила Турции купить у РФ российские истребителей.

«В настоящее время это предложение находится в процессе рассмотрения властями Турции, а окончательное решение мы примем лишь после всестороннего анализа», – цитирует Демира агентство «Интерфакс».

Напомним, 12 июля Турция начала получать российские ЗРК С-400 – первый груз с компонентами комплекса был доставлен на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара. Через некоторое время турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что это важнейшая сделка в современной истории страны. При этом он пояснил, что это вовсе не означает, что Турция готовится к войне.

«Скорее – наоборот, системы ПВО призваны обеспечить мир и позволят нам чувствовать себя в безопасности, – пояснил Эрдоган. – Повторю ещё раз, что сделка с РФ по ЗРК С-400 значительно улучшит оборонительные возможности Турции».

Кроме того, он считает, что в НАТО должны быть счастливы приобретению Турцией С-400, так как член альянса, а также сам североатлантический блок от этого станет только сильнее.

«Если в составе альянса есть несколько сильных государств, то одно из них – Турция. А в нашем регионе мы и вовсе самая мощная опора НАТО. Поэтому в блоке должны быть счастливы, что мы так отлично укрепились», – заявил турецкий лидер.