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Данные клиентов ещё одного крупного российского банка попали в Интернет

Москва, 05.11.2019

Данные клиентов ещё одного крупного российского банка попали в Сеть Интернет. Речь идёт о держателях кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахования». Вся эта информация выставлена на продажу на специализированном сайте. При этом неизвестный продавец утверждает, что обладает данными о персональных данных 3,5 тыс. держателей карт банка и ещё такого же числа клиентов «АльфаСтрахования», передаёт РБК.

Для проверки своего «товара» продавец предлагает посмотреть более 25 договоров, в которых указана ФИО клиента банка, номер его телефона, паспортные данные, адрес регистрации и другие сведения. При проверки выяснилось, что в 11 из 13 договоров по кредитным картам ФИО совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона. При этом данные клиентов «АльфаСтрахования», судя по всему являются фейком.

В Альфа-банке уже признали факт утечки данных своих клиентов, но утверждают, что это не носит массовый характер. В частности, в службе безопасности кредитной организации говорят, что им известно о незаконном распространении персональных данных всего 15 своих клиентов. Также подчёркивается, что утечка не представляет никакой угрозы для счетов клиентов, так как не содержит данных для доступа к ним.

В настоящее время банк проводит внутренне расследование, чтобы установить причины случившегося и выявит виновных.

Напомним, в начале октября стало известно об утечки персональных данных клиентов Сбербанка. На одном из специализированных форумах утверждалось о наличии данных на держателей более 50 млн кредиток крупнейшей кредитной организации страны. В самом Сбербанке говорили, что в Сеть попала персональная информация о 5 тыс. клиентах. 

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