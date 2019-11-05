Инвестиции будут привлекаться вручную

Правительство представило депутатам Госдумы пакет законопроектов, называемых образно «инвестиционным кодексом» которые вводят в РФ общий поощрительный инвестиционный режим и проектный, в форме соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В рамках первого главное, пожалуй, это мораторий на принятие любых новых нормативных или законодательных актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности: запретами или ограничениями, увеличением сроков обязательных процедур, дополнительными затратами или отменой льгот. Как пишут «Ведомости», на этом настаивал вице-премьер Дмитрий Козак.

Проектный режим предусматривает адресные преференции, в том числе в области конкурсных процедур. Чтобы заключить СЗПК, компании нужно обязаться вкладывать немалые суммы. В сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта это четверть собственных инвестиций в проект ценой в 1 млрд рублей. В промышленности, цифровой экономике и сельском хозяйстве — от 1,5 млрд при бюджете проекта не менее 7 млрд рублей. Есть и отрасли с соотношением 5 млрд из 25 млрд рублей.

Сроки соглашений — от нескольких лет до 20 лет (при собственных инвестициях в 10 млрд рублей). Если же инвестор понесет убытки из-за регулирования, он вправе требовать их компенсации.

При подписании СЗПК можно рассчитывать на сохранение налогового режима, тарифов естественных монополий, вывозных таможенных пошлин и т. п. Причем, при предоставлении необходимых документов, власти обязаны с вами подписать соглашение. Формально так, но ведь условия и льготы зависят от размера проекта, так что автоматизма подписания соглашений ждать не приходится. С 50 млрд рублей, а предусмотрены проекты и такого размера, палитра преференций максимально широка, не часть из них дается на выбор. Чиновники получат поле для переговоров с бизнесом, как у заправских коммерсантов.

Ряд сфер остался вне новых режимов. Это не только игорный бизнес, табак и алкоголь, но и добыча сырой нефти и природного газа, производство жидкого топлива, оптовая и розничная торговля, финансовая, страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом.

Отношение к нововведениям во многом скептическое. Проект консервирует текущие «жесткие» налоговые и регулятивные условия ведения хозяйствования для инвестиций среднего и крупного бизнеса, указывает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. А поскольку неизменными останутся и текущие бюджетные и, по-видимому, монетарные условия в инвестиционной сфере, законопроекты не представляются способными ускорить прирост инвестиций в средне- и долгосрочном периоде, считает он.

В свою очередь, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» отмечает проблемность сферы правоприменения, в том числе уголовного права, в отношении предпринимателей, что, в сочетании с коррупцией, видит главным слабым местом российского инвестклимата. Он сомневается в возможности принципиально улучшить его новыми законами.

В то же время необходимо отметить, что, не покушаясь на изменение всего комплекса условий, влияющих на экономику России внутри страны, правительство пытается пробить в нем своеобразные бреши, а также чуть улучшить общий регуляторный фон. Настройка условий для всех сразу не получилась, они хорошо, если не ухудшаются. А так, свои, индивидуальные условия для наиболее крупных компаний, другие — в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса, и все это при легком попутном ветре со стороны ЦБ.