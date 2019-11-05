Как разобраться с панелью управления духового шкафа

Согласно данным kuhniclub.ru, в предлагаемых сегодня духовых шкафах много функций, режимов. Значки отличаются, но на многих моделях они одинаковые. Сначала рекомендуется почитать инструкцию, возможно, даже положить ее на видном месте, чтобы в первое время запомнить значки, функции, регулировки. Нередко значки духового шкафа зависят от его типа. Потому, стоит рассмотреть самые популярные значки на шкафах разного типа.
Обычно в таких моделях функций и режимов не очень много. Здесь присутствуют поворотные ручки. Нужно для начала сориентироваться со значениями таймера и терморегулятора.
Другие популярные значки на моделях с механическим управлением:
Если блюдо готовится с помощью функции конвекции, то стоит выбирать температурный режим на 30–40 градусов ниже обычного. Нередко встречаются и узнаваемые всеми значки – пицца, хлеб. Стоит уточнить, какую именно температуру и время приготовления предусматривает этот значок в инструкции.
Шкафы электромеханические работают точнее, и здесь на панелях гораздо больше значков. Самые крупные производители духовых шкафов на электромеханическом управлении стараются использовать одинаковые значки:
Сенсорные экраны смотрятся современно, и даже интригующе. Здесь количество значков неограниченное:
Духовые шкафы, оснащенные функцией готовки на пару, имеют обычно четыре разных значка на сенсорной панели, для обеспечения небольшого, среднего, интенсивного парообразования. Например, облако с тремя черточками – интенсивное парообразование.
Чтобы использовать технику максимально правильно и эффективно, не стоит пренебрегать значками и рекомендациями производителя.