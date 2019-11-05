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Как разобраться с панелью управления духового шкафа

Москва, 05.11.2019
Благодаря значкам на духовом шкафу человек может понять, какой именно режим или функцию нужно включать. Подробнее обо всем этом пишется в инструкции.
#PressRelease

Согласно данным kuhniclub.ru, в предлагаемых сегодня духовых шкафах много функций, режимов. Значки отличаются, но на многих моделях они одинаковые. Сначала рекомендуется почитать инструкцию, возможно, даже положить ее на видном месте, чтобы в первое время запомнить значки, функции, регулировки. Нередко значки духового шкафа зависят от его типа. Потому, стоит рассмотреть самые популярные значки на шкафах разного типа.

Механическая панель управления

Обычно в таких моделях функций и режимов не очень много. Здесь присутствуют поворотные ручки. Нужно для начала сориентироваться со значениями таймера и терморегулятора.

Другие популярные значки на моделях с механическим управлением:

  • лампочка – подсветка блюда, чтобы можно было контролировать процесс готовки и для красоты;
  • снежинка – режим размораживания;
  • вентилятор – предусматривается функция конвекции, то есть блюдо обдувается горячим воздухом;
  • волнистые линии – приготовление на гриле.

Если блюдо готовится с помощью функции конвекции, то стоит выбирать температурный режим на 30–40 градусов ниже обычного. Нередко встречаются и узнаваемые всеми значки – пицца, хлеб. Стоит уточнить, какую именно температуру и время приготовления предусматривает этот значок в инструкции.

Электромеханические шкафы

Шкафы электромеханические работают точнее, и здесь на панелях гораздо больше значков. Самые крупные производители духовых шкафов на электромеханическом управлении стараются использовать одинаковые значки:

  • пирог, в сверху три вертикальные волнистые линии – режим гратен, с помощью него на поверхности создается запеченная красивая корочка;
  • солнце – режим сушки;
  • стакан – режим приготовления йогуртов;
  • три капли – горячий пар;
  • листок – приготовление с использованием минимального количества электроэнергии («эко»);
  • LTC – медленное приготовление для сочности мяса.

Сенсорные экраны

Сенсорные экраны смотрятся современно, и даже интригующе. Здесь количество значков неограниченное:

  • часы – для задания времени приготовления;
  • колокольчик – звуковой сигнал об окончании готовки.

Духовые шкафы, оснащенные функцией готовки на пару, имеют обычно четыре разных значка на сенсорной панели, для обеспечения небольшого, среднего, интенсивного парообразования. Например, облако с тремя черточками – интенсивное парообразование.

Чтобы использовать технику максимально правильно и эффективно, не стоит пренебрегать значками и рекомендациями производителя.

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