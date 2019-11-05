Киев предложил Эстонии совместный план борьбы против «Северного потока-2»

Согласно заявлению украинского премьера Алексея Гончарука, Киев озвучил предложение главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу по совместной борьбе против газопровода «Северный поток — 2», пишет РИА «Новости».

Политик подчеркнула, что сегодня важно донести до рядовых граждан ЕС, как именно угрожает «Северного потока — 2» в плане энергетической безопасности Европы.

«Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам все негативные последствия», — цитирует Гончарука правительственный портал Украины.

Рейнсал подтвердил готовность совместных с Украиной действий и отметил, что сейчас важно согласовать план для противодействия проекту.

Напомним, ранее Дания, последняя из стран, через чью территорию проходит трубопровод, дала свое согласие на строительство «Северного потока-2» в своих территориальных водах. Однако, по мнению российской стороны, проект состоялся бы из без данного документа, но стоил бы несколько дороже.