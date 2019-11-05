Киев заявляет о готовности к остановке транзита газа

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа в Европу. «Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Но мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа», — сказал Оржель. По словам министра, в подземных хранилищах Украина накопила 21,7 млрд кубов газа, что позволит ей пройти отопительный сезон без импорта.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Киев объявил о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но Украина потребляет транзитный российский газ, который является «европейским» лишь на бумаге.