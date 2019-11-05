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Курс доллара: «у рубля почти нет шансов»

Москва, 05.11.2019
  • Курс доллара: «у рубля почти нет шансов»

Марина Лысцева/ТАСС

Российская рубль в последний день прошедший недели неожиданно развернулся к доллару и евро. Если ещё в четверг вечером доллар торговался выше психологической отметки в 64,00 руб., то уже через сутки, переварив негативную реакцию на риторику ФРС, которая усилила ожидание паузы в цикле смягчения процентной политики в США, рубль сделал разворот и ушёл на длинные выходные на отметке 63,49 руб.

Таким образом, за неделю нацвалюта укрепилась к доллару на 24 коп. При этом к единой валюте ЕС доллар потерял за 7 дней примерно столько же - в пятницу, 1 ноября к закрытию Московской биржи курс евро составлял 70,86 руб., что было на 24 коп. выше уровня закрытия пятницы, 24 октября. Но учитывая, что в четверг евро торговался выше 71,00 руб., то и в этой паре рубль заврешил сложную для себя неделю вполне достойно.

По мнению большинства экспертов, ощутимую поддержку нацвалюте в конце недели оказали внешние факторы. В частности, в пятницу мировые рынки перешли к активному росту, чему способствовало неожиданное увеличение индекса деловой активности в производственном секторе Китая. Кроме того, несмотря на пессимизм, который царил в конце октября в КНР относительно достижения консенсуса по ключевым взаимным претензиям, Вашингтон и Пекин в пятницу продемонстрировали готовность заключить предварительную часть торговой сделки.

Также в пятницу очень ксати для нацвалюты выросли мировые цены на «чёрное золото». Поддержали рубль и новости об уровне безработицы в США, которая в октябре 2019 года увеличилась до 3,6% по сравнению с сентябрьским уровнем в 3,5%, что совпало с прогнозом. Позитивно отреагировали инвесторы и на превысившие ожидания экспертов данные по рабочим местам в США. Всё это естественно и помогло рублю совершить разворот вверх от достигнутых в четверг локальных минимумов.

Несмотря на это, аналитики «Сбербанка КИБ» Юрий Попов и Николай Минко полагают, что благоприятный настрой, который сейчас наблюдается на рынках к риску, может вскоре смениться потерей интереса к валютам EM. При этом, по их мению, сегодня и возможно ещё в среду рубль продолжит находиться в том же диапазоне, что и в последний рабочий день прошлой недели. А вот дальше его ждут сложные времена.

«В долгосрочной перспективе у рубля всё-таки почти нет шансов оставаться лидером в валютных парах», – убеждены аналитики «Сбербанка КИБ».

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