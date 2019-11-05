Минфин рассказал о рекордном росте доходов российского бюджета от повышения НДС

Согласно данным Минфина РФ, которые содержатся в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года, повышение процентной ставки НДС принесёт в казну государства более 2 трлн руб., что является рекордным показателем роста доходов.

При этом, в российском финансовом ведомстве прогнозируют, что в 2020 году в бюджет РФ поступит 639 млрд руб., ещё через год – 689 млрд руб., а в 2022 году – уже 737 млрд. Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений в госказну составит более 7%, что должно быть выше инфляции, показатель которой примерно равен 4% в год, передаёт РБК,

Кроме того, в Минфине пояснили, что повышение процентной ставки НДС вызвало рекордный рост доходов уже в этом году. Но чувствительным эффект стал лишь начиная со II квартала 2019 года.