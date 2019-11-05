Названы российские города с самыми хорошими и плохими дорогами

Эксперты проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта (ОНФ)/Карта убитых дорог», проверили трассы в 56 городах страны, выбрав самые безопасные из них.

При этом они оценивали, как общее состояние улично-дорожной сети, так и безопасность. Кроме того, в 33 местах была проведена доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. Также обращалось внимание на наличие разметки, её качество, освещение дороги и её обустройство пешеходных переходами.

В итоге, лидером рейтинга стали дороги в Белгороде и Казани. Замыкает тройку первую тройку Пермь. При этом по общему состоянию дорожной сети лучшая Тюмень. Белгород и здесь попал в лидирующую группу, заняв второе место. Дале следует Барнаул, передаёт РИА Новости.

Последнее место в рейтинге у Калуге. В этом городе, как отмечается в отчёте экспертов ОНФ, на городских дорогах отсутствует разметка, в том числе на пешеходных переходах. Кроме того, на проезжей части имеются многочисленные выемки и даже ямы. Таким образом, ремонт в Калуге требуется практически каждой улице.

Чуть лучше, но всё-таки плохая ситуация с дорогами также наблюдается в Чите и Владивостоке.