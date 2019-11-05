Неплатежи российских компаний за вывоз мусора достигли рекордных показателей

Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, уровень невыплат российскими компаниями за вывоз мусора достиг 65–70%. Интервью с руководителем публикует РБК. Доля неплатежей физическими лицами составляет от 20 до 35%.

Эксперт также рассказал, что часть компаний «направляют свой мусор "непонятно куда", а платит за это население». Он подчеркнул, что из-за сложившийся ситуации у операторов по вывозу мусора возникают «кассовые разрывы», которые покрывают из разных источников. По мнению Буцаевы, «дальше продолжаться так не может».

В этой связи топ-менеджер рекомендует обратиться к европейскому опыту, когда в случае неуплаты за вывоз мусора «муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество».

Главной задачей РЭО к настоящему моменту является увеличение количества платежей за вывоз мусора до 90%, что займет во временном измерении от пяти до восьми месяцев.

Напомним, что в обязанности Российского экологического оператора входит курирование мусорной реформы, которая стартовала в 2019 году.