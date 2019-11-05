Опубликован состав сборной России по футболу на отборочные матчи Евро-2020

Стал известен состав сборной России по футболу, которая предстоит провести два матча отборочного турнира европейского первенства-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов пригласил в национальную команду 25 футболистов.
Вратари – Антон Шунин («Динамо» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи») и Маринато Гилерме («Локомотив» Москва).
Защитники – Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Сергей Петров («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Беляев («Арсенал» Тула), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный) и Федор Кудряшов (ФК «Сочи»).
Полузащитники – Александр Головин («Монако Франция), Денис Черышев («Валенсия» Испания), Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов (все – «Локомотив» Москва), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак» Москва) и Даниил Фомин (ФК «Уфа»).
Нападающие – Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия) и Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург).
Напомним, сборная России уже досрочно обеспечила себе место в финальном турнире Евро-2020.