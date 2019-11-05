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Прогноз погоды на 14 дней: синоптики огорчили плохими новостями о погоде

Москва, 05.11.2019
  • Прогноз погоды на 14 дней: синоптики огорчили плохими новостями о погоде

Сергей Карпухин/ТАСС

Рекордно тёплая погода, которая установилась в России, по прогнозу синоптиков, очень скоро сменится очередным похолоданием, которое будет внезапным и чувствительным.

Погода в Приморье на 14 дней

Так, по прогнозу синоптиков, на большей части Приморья, где ещё сегодня днём был аномально высокий температурный фон (плюс 11), уже в среду при солнечной погоде градусники будут показывать днём плюс 5-6. В дальнейшем почти на всей территории края начнутся качели. Например, в четверг, 7 ноября дневная температура составит всего плюс 3. В пятницу, 8 ноября вновь станет неожиданно тепло – плюс 10. В ночь на субботу холодный атмосферный фронт принесёт в регион понижение температуры до нуля градусов, днём – до плюс 4-5. В воскресенье, 10 ноября – снова относительно тепло (плюс 8), но облачно. В понедельник, 11 ноября и во вторник, 12 ноября – плюс 9-11, но дождь.

Начиная со среды 13 ноября в Приморский край вторгнутся холодные воздушные массы. Под их влиянием уже в ночь на четверг, 14 ноября подморозит до минус 1-3. В дневные часы также прогнозируются минусовые показатели, ожидается выпадение осадков в виде снега. 15 ноября выглянет солнце, осадки прекратятся, но воздух сильно не прогреется – максимальная дневная температура составит плюс 1-2, с наступлением темноты выше минус 1 точно не будет. Такая погодная обстановка продержится в Приморье как минимум до 20-х чисел ноября.

Прогноз погоды на 14 дней на Урале

Плохие новости приготовили синоптики жителям Урала, где в ближайшие 14 дней будет более чувствительное похолодание. Если в среду, 6 ноября, например, в Екатеринбурге ещё плюс 6-7, то уже в субботу, 9 ноября здесь выпадет снег, поднимется сильный ветер, а столбики термометров днём опустятся до минус 5. В ночные часы ожидается до 10 градусов мороза. С начала следующей недели дневной температурный фон стабилизируется на отметках минус 1-2, ожидается сильная облачность и небольшой снег.

Новая порция кусачих морозов придёт в Свердловскую область вместе с очередным арктическим вторжением. Как прогнозируют синоптики, произойдёт это в период с 14 по 19 ноября, когда градусники будут показывать в светлое время суток минус 6-8, после полуночи – минус 8-10.

Похожая погода, по прогнозу синоптиков, ожидается с 6 по 19 ноября в Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Здесь, также до концаэтой рабочей недели будет тепло (плюс 5-7), но пасмурно и дождливо. В субботу даже в дневные часы резко подморозит до минус 4-7, а снег придёт на смену дождю. Такие климатические метаморфозы могут привезти к гололёду и сложной ситуации на дорогах, поэтому как водителям, так и пешеходам рекомендуется быть очень внимательными о острожными.

Самые сильные морозы на Урале ожидают жителей ХМАО и ЯМАО. Здесь с плюс 1-2, которые будут ещё в четверг, 7 ноября, уже через стуки температурный фон вернётся к своим привычным для этих регионов показателям. Так, в пятницу, 8 ноября прогнозируется минус 12-13 днём и минус 15-16 ночью. Небольшое потепление метеорологи обещают в начале следующей недели – минус 8-10 днём и минус 11-12 – ночью. Следующий пик морозов придёт в ХМАО и ЯМАО уже после 15 ноября. Начиная с этого дня и до конца месяца столбики термометров будут снижаться почти ежесуточно и к началу декабря будут показывать минус 16-18 днём и до 20 градусов ниже нуля в ночные часы.     

Погода в Москве на 14 дней. Точный прогноз синоптиков 

Москва, оказавшаяся в начале недели в переходной зоне между арктической и тропической воздушными массами, удивила всех погодными аномалиями, которые привели к установлению нового температурного рекорда.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что днём во вторник градусники могут преодолеть отметку в плюс 10,3 и даже приблизиться к 13-14 градусов выше нуля. А такого 5 ноября за всю историю метеонаблюдений в российской столице ещё не было. Даже сильный ветер, порывы которого сегодня в некоторых районах российской столицы достигали 15-17 метров в секунду и дождь, не помешали случиться рекорду – в 12:00 мск на станции ВДНХ в Москве температура воздуха составила плюс 10,6. Это значит, что прежний рекорд – плюс 10,3 – был побит.

В последующие дни метеорологи такой тёплой погоды в регионе уже не обещают. И если к выходным ещё ожидаются температурные качели (в субботу, 9 ноября будет плюс 4, а в воскресенье, 10 ноября – плюс 8), то уже с начала следующей недели погода стабилизируется на дневных температурных показателях плюс 2-3, которые к 19 ноября снизятся до нуля градусов. После чего до конца месяца выше этой отметки столбики термометров больше не поднимутся.

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