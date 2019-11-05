Путин рассказал о войне, которая ведётся против русского языка

Глава российского государства Владимир Путин на заседании президентского Совета по русскому языку заявил, что в самых разных стран мира русофобы объявили войну русскому языку. При этом, как пояснил президент РФ в некоторых государствах линия на его ограничение становится официальной политикой, передаёт агентство «Интерфакс».

По словам Путина, последние годы приходится сталкиваться с попытками искусственно, грубо и абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснив его на периферию.

«Поэтому сейчас на нашей стране лежит большая ответственность за сохранение, развитие и распространение русского языка и русской литературы», – подчеркнул глава РФ.

Президент также убеждён, что войну с русским языком ведут не только пещерные русофобы, маргиналы самых разных мастей, а также агрессивные националисты.

«К сожалению, мы можем видеть, что в некоторых странах это стало официальной, государственной политикой. В этих условиях перед Россией стоят две равновеликие задачи. Необходимо обеспечить достойный уровень знаний и общей грамотности россиян, чтобы русский язык стал конкурентоспособным, притягательным, живым и современным средством общения. Кроме того, нужно реализовать систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, образовательной и гуманитарной сферах», – резюмировал президент РФ.