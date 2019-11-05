СМИ: США строят две новые базы в Сирии в районе нефтяных месторождений

Соединенные Штаты начали строить две военные базы в районе нефтяных месторождений Сирии (провинция Дейр-эз-Зор). Об этом сообщает 5 ноября турецкое агентство «Анадолу», ссылаясь на собственные источники. СМИ уточняет, что одна база возводится в месте базирования 113-й бригады, вторая строится в районе аc-Сур.

Источник агентства уточняет, что к работам привлечено большое количество строительной техники, а также 250-300 дополнительно переброшенных в район военнослужащих.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Сирии около 1 тыс. американских военнослужащих. Произошло это после ввода в регион турецкий войск и объявления президентом Турции начала операции «Источник мира».