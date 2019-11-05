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Создан аккумулятор, позволяющий зарядить электромобиль за 10 минут

Москва, 05.11.2019

Американские учёные создали новый тип литий-ионных аккумуляторов, которые могут заряжаться даже при очень высоких температурах и не взрываться. Как уверяют создатели аккумулятора, это позволит заряжать электромобили всего за 10 минут, пишет журнал Joule.

При этом отмечается, что эта уникальная батарея позволит электромобилю после 8-10 минут зарядки проехать почти 500 км. А поддерживать подобные темпы работы можно будет на протяжении 2,5 тыс. циклов заряда и разряда, что эквивалентно пробегу примерно около 1 млн км.

Немаловажно и то, что новейшая батареи по своей стоимости всего на 0,46% дороже своих батарей предыдущего поколения. По мнению ученых, это позволит их изобретению быстро проникнуть в промышленность, тем самым помочь электромобилям стать более привлекательными для людей.

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