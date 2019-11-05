Uber стал убыточным

Хорошая компания

Чистый убыток сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящийся на акционеров компании, за девять месяцев 2019 года достиг 7,41 млрд долларов по сравнению с прибылью на уровне 1,88 млрд долларов годом ранее. Но вырос не только убыток, но и показатели выручки, и числа пользователей.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчетность компании, выручка Uber выросла на 21%, до 10,078 млрд долларов. Известная компания занимается не только такси, но и едой. Выручка главного бизнеса, такси относится к «еде» примерно как 4,5 к 1 (по данным за 3-й квартал), при этом меньший показатель растет быстрее. Ежемесячно сервисом пользуется нынче 103 миллиона человек, на 26% больше, чем годом ранее.

Валовая же стоимость заказов поднялась на 29% к прошлому году — до 16,465 млрд долларов.

Такое странное явление, как рост убытков и рост выручки можно объяснить только развитием компании, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. У сервиса постоянно внедряются в разных странах какие-то новые проекты: то это сервис такси, то это сервис попутчиков, то в Стамбуле транспортировка через пролив, то в Бразилии перевозка на вертолете, то объединение с компанией «Яндекс» в России, то выход на IPO.

Получается, что параллельно работает много проектов. Выручка уже развившихся проектов растёт, и это мы видим в отчетности. Однако, если бы в данный момент не было бы новых проектов, мы бы и не увидели убытков. Да, новые проекты требуют инвестирования, откуда брать деньги на развитие, как не из прибыли? Вот и получается, уже работающие во всю проекты дают прибыль, а новые проекты — дают убытки. Последний новый «проект» очень опасный — компания провела IPO на NYSE. Первичное размещение собственных акций состоялось по цене 45 долларов за акцию, сейчас акции стоят 31 долларов. Отсюда и большие убытки, констатирует Френкель.

После IPO большинство компаний проходят этот цикл: сначала падение котировок, потом хороший рост, указывает она. Поэтому, если рассматривать с точки зрения инвестирования — это хорошая компания. Ведь каждый год Uber на слуху из-за новшеств. Если не внедрять новые проекты, не будет развития, но это не данный случай. Поэтому, покупать акции этой компании лучше дешевле, при достижении отметки 28 долларов за акцию можно покупать Uber в среднесрочной перспективе, считает она.

«Экспериментальный ненаучный подход»

Строго говоря, убытки для Uber не в новинку, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Например, в 2017 году чистый убыток глобального агрегатора составил 4,5 млрд долларов, в 2018 году показатель скорректировался до 3,3 млрд долларов.

Однако эксперт отмечает, что за девять месяцев текущего года действительно стали для агрегатора крайне непростыми. Он напомнил, что именно в этом году Uber вышел на IPO, которое, скажем так, прошло не совсем гладко: еще в 2018 году Goldman Sachs и Morgan Stanley оценили бизнес агрегатора в 120 млрд долларов, но перед размещением, в апреле текущего года, сам Uber уточнил оценку, снизив до 80,5–91,5 млрд долларов.

Размещенные на бирже в мае по цене 45 долларов за бумагу, акции компании уже на следующий день обесценились до 42 долларов, после чего к концу июня котировки не без труда подросли до 46,5 доллара. Но, увы, в августе рухнули до 33,1 доллара, а в сентябре опускались даже до 30,6 доллара, после чего начали понемногу отыгрывать падение. Нужно особенно отметить, что IPO обошлось Uber в круглую сумму, порядка 4 млрд долларов, к тому же агрегатор выплатил еще 300 млн долларов водителям. Именно расходы, связанные с выходом на биржу. и привели к формированию рекордного убытка.

Но в целом надо отметить, что бизнес глобального агрегатора такси растет. Всего за третий квартал компания заработала 2,9 млрд долларов, показав таким образом рост выручки почти на 20%. Количество заказов и доля рынка Uber в большинстве стран присутствия растет. Однако стоит признать, добавляет Илья Жарский, что ключевым для компании остается американский рынок, а на нем возможности органического роста для основных бизнесов Uber ограничены, поскольку он уже поделен и перенасыщен предложением.

Uber на протяжении последних нескольких лет неустанно экспериментировал с новыми ответвлениями бизнеса в надежде нащупать точку рентабельности и, вероятно, сфокусироваться на ней, отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. «Мы это называем экспериментальным ненаучным подходом. Он хорош только в тех случаях, когда инвесторы готовы выделять средства именно на подобные чистые эксперименты, понимая, что сами по себе они не монетизируемы», – говорит он.

Но Uber, по словам Рожанковского, даже здесь не пошел по своему оригинальному пути (что приличествовало ответственности момента), а просто-напросто безответственно копировал и продолжает копировать модные на рынке тренды – например, доставку еды и кар-шеринг. Оба направления при этом, их любимым экспериментальным путём, ещё пару лет назад доказали свою низкую маржинальность.

«В итоге, – указывает аналитик – все комментарии, которые мне довелось видеть в контексте нынешней финансовой отчётности Uber, фактически сходятся на том, что рост выручки на фоне продолжающих углубление убытков ставит менеджмент в крайне некомфортное положение перед акционерами. Либо Uber в ближайшие месяцы должен им представить новый осмысленный (а не экспериментальный) путь развития, либо – очередная перетряска топ-менеджмента».

В перспективе, по мнению аналитика, предстоит превращение Uber в частную компанию через выкуп акций и делистинг. Но Uber не один такой в этом сегменте, говорит он, похожая судьба ожидает его ближайшего конкурента Lyft, а также такие компании с неясными планами монетизации, как Snap, Pinterest, Slack и вот, новоявленное чудо авантюризма, бронсоновский Virgin Galactic.