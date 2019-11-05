Ученые рассказали, как похудеть без спорта

Английские диетологи перечислили пять способов похудания для тех, кто не может заставить себя заняться физическими упражнениями, сообщает издание Food News.

В первую очередь, врачи советуют пересмотреть свой рацион в сторону богатых белком блюд, а именно диетологи советуют есть побольше мяса птицы, бобовых, орехов, тофу, свежей рыбы. При этом необходимо полностью исключить сладкие напитки

Прекрасным способ избавления от лишнего веса без изнурительных тренировок является интервальный режим питания: стараться употребить всю норму калорий за сутки в течение восьми часов, а в оставшееся время не есть. Также возможен вариант снижение калорийности до 25% от суточной потребности три дня в неделю, а в остальные дни питаться как обычно, но не переедая.

Также диетологи напоминают, что набору лишних килограммов способствует стресс, поэтому следует перестать волноваться или убрать источники, заставляющие человека нервничать. Если к этому добавить здоровый сон, то результат не заставит себя долго ждать. Что касается физической нагрузки, то здесь достаточно прогулок, уборки, работы в саду или игор с детьми. Также можно заменить спуски и подъемы на лифте на ходьбу по лестнице, советуют врачи.