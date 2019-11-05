Украина обратилась к мировому сообществу с призывом «надавить на Россию»

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль обратилась к мировому сообществу с призывом «надавить на Россию» с целью возвращения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей. Об этом она сообщила со своей страницы Фейсбук.

Она также обвинила Москву в умышленном нарушении международного права, о чем, по ее мнению, свидетельствует факт, что российская сторона не отдала «незаконно захваченные корабли».

Зеркаль в частности сообщает со страницы в соцсети, что «давление на Россию должно быть продолжено, пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины».

Представитель МИД Украины заявила также, что Киев семь раз просил Москву вернуть корабли, однако, ответа украинские власти так и не получили.

Напомним, сенатор Сергей Цеков ранее сообщил, что основным условием возвращения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей является признание Украиной собственных провокационных действий в Керченском проливе в конце 2018 года.