В Иране заявили, что цена на нефть сохранится на уровне 60 долларов за баррель

Как сообщает министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, в ближайшее время цена на нефть не превысит $60 за баррель при условии сохранения текущих условий сделки ОПЕК+.

Также политик напомнил, что возможное расширение расширения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет обсуждаться на предстоящем заседании организации.

Зангане в этой связи сообщил, что не имеет ничего общего, если в ОПЕК примут Бразилию, но он также выступает против членства в организации небольших государств. При этом министр уверен, что на рынок не окажут существенного влияния отношения между Саудовской Аравией и Ираном.