В Кремле прокомментировали информацию о возможном визите Эрдогана в Россию

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами прокомментировал информацию о возможном визите турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Россию. По словам представителя Кремля, точных данным по данному вопросу пока нет, передаёт РИА Новости.

«Возможно, президент Турции посетит нашу страну, но точных сроков пока нет», – сказал Песков, комментируя появившиеся ранее сообщения о приезде Эрдогана на открытие газопровода «Турецкий поток».

Напомним, ранее посол Турции в РФ Мехмет Самсар сообщил, что турецкий лидер может посетить нашу страну и произойдёт этой ещё до конца 2019 года.