В Роспотребнадзоре рассказали об опасности микрозаймов

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) рассказали, чем опасны микрозаймы. Согласно исследованию, которое провели специалисты ведомства, в числе основных опасностей рынка микрозаймов являются снижение процента положительных решений о выдаче микрозайма организациями, включенными в государственный реестр, а также повышение числа обращений к МФО, находящимся в тени, передаёт РИА Новости.

При этом в Роспотребнадзоре пояснили, что даже легальные МФО предоставляет дорогие займы закредитованным и безработным гражданам РФ, а потребители игнорируют положения договора с МФО. К опасностям «быстрых кредитов» относится и тот факт, что некоторые потребители используют взятые под большой процент деньги, не только в экстренных случаях, но и для бытовых расходов.

Ещё одной серьёзной опасностью является то, что значительный процент потребителей услуг МФО имеют мало информации об оказываемых ими услугах, а кроме зарплаты у них нет других источников погашения микрозаймов.

Также в число серьёзных рисков входит рост неоправданной долговой нагрузки заёмщиков из-за высоких процентов и утечка информации о персональных данных заемщиков.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опубликовал на своём официальном сайте специальные рекомендации для владельцев кредитных карт, в которых отмечается, какие опасности их подстерегают и как не стать жертвой мошенников.