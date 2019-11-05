Врачи рассказали, как компенсировать дефицит солнечного света

Чтобы избежать негативных последствий для организма из-за недостатка солнечного света в холодное время года, медики советуют наладить режим сна, употреблять жирную морскую рыбу, а также заниматься спортом. Не стоит пренебрегать общением с приятными людьми и яркой одеждой, способной поднять настроение в темные месяцы года.

«Недостаток солнечного света влияет совершенно точно и влияет в худшую сторону», - цитирует РИА «Новости» психолога Илью Шабшина. При этом эксперт уверен, что отсутствие солнца особенно сказывается на людях, имеющих «слабые места в работе организма, и какие-то сложности в тех или иных сферах жизни».

Чтобы компенсировать этот недостаток психолог советует включать дома яркий желтый свет, что позволит компенсировать недостаток естественного света. Также людям, склонным к депрессии из-за темного времени года стоит одеваться в одежду светлых тонов, а дом украсить яркими аксессуарами. Также не следует замыкаться «в четырех стенах в одиночестве, а общаться с людьми, с которыми приятно быть вместе», добавил Шабшин.

Терапевт Елена Тихомирова поддержала коллегу и добавила, что не следует забывать о том, что в темное время года у человека может возникнуть дефицит витамина D, поэтому стоит включить в своей рацион жирную морскую рыбу, печень трески, морскую капусту, так как в этих продуктах содержится большое количество витамина D и йода.