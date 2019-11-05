Выборы в Испании не избавят королевство от политического кризиса

В последний понедельник перед внеочередными парламентскими выборами в Испании состоялись теледебаты. Лидеры главных партий схлестнулись по вопросу, как реагировать на бурные события, происходящие вот уже месяц в Каталонии. Опросы общественного мнения свидетельствуют об очень широком разбросе мнений, что говорит об угрозе повтора апрельской ситуации. Выборы в апреле, напомним, не дали никому решающего перевеса и привели к кризису и ноябрьским выборам.

Согласно опросам, каждый третий испанский избиратель до сих пор не выбрал, за кого он будет голосовать в предстоящее воскресенье. Это вновь предвещает патовую ситуацию, в которой ни один из политических блоков не получит большинства, необходимого для создания однопартийного кабинета.

Главным вопросом теледебатов стал, как нетрудно догадаться, кризис в Каталонии, который сейчас затмил даже экономические проблемы, стоящие перед Испанией. Конкуренты и в частности лидер консервативной Народной партии (РР) Пабло Касадо обвиняют фаворита предстоящих выборов, лидера социалистов и действующего премьер-министра Педро Санчеса в излишней мягкости по отношению к каталонским сепаратистам. Рейтинги Санчеса за месяц беспорядков в Каталонии, спровоцированных жестким приговором лидерам сепаратистов, снизились, а правых партий – напротив, выросли. Правые сейчас соревнуются в том, кто займет более жесткую позицию по отношению к Каталонии в надежде переманить на свою сторону избирателей.

«В Каталонии сейчас состояние перманентного мятежа», - утверждает Сантьяго Абаскаль, лидер ультраправой партии Vox, особенно сильно поднявшей рейтинги за месяц беспорядков на северо-востоке Пиренейского полуострова. Ультраправые обвиняют в сложившейся обстановке «народников» и социалистов, которые несколько последних десятилетий доминировали в политической жизни королевства.

Vox в апреле стал первой из ультраправых партий за четыре десятилетия после установления демократии, которой удалось войти в парламент. Согласно опросам, ультраправым вполне по силам стать третьей в стране партией и получить 46 мест в парламенте, т.е. почти вдвое больше завоеванных полгода назад 24 мест. Всего же в Конгрессе депутатов — нижней палате Генеральных кортесов (парламента) Испании 350 мест.

Vox благодаря беспорядкам в Каталонии сумел существенно поднять рейтинг, уделяя при этом меньше внимания мигрантам по сравнению с апрельскими выборами. Однако это не помешало ему обвинить Санчеса на теледебатах в слишком мягкой политике в этом вопросе.

Примерно, так же, по мнению блиц-опросов, распределились места партий и их лидеров по результатам дебатов: Санчес, Касадо и Абаскаль.

Воскресные выборы в Испании станут четвертыми за четыре последних года. После финансового кризиса политический ландшафт на Пиренеях существенно изменился, и с появлением новых партий стал фрагментарным. Сейчас значительно труднее формировать правительства со стабильным большинством, что и подтверждают события последних месяцев.

Опросы, проведенные GAD3, Sigma Dos и NC Report и опубликованные в понедельник, отдают первое место социалистам, но не дают им абсолютного большинства. Мало того, согласно опросам и прогнозам, социалисты могут даже потерять три места по сравнению с апрельскими выборами (123 и 120 мест соответственно). Впрочем, больше всего рискуют потерять либералы из Ciudadanos (57 мест в апреле и 14 мест в ноябре). Что касается консерваторов, то им прочат существенное усиление представительства в парламенте (66 и 91 мест соответственно).

Уже сейчас очевидно, что все комбинации при формировании коалиционного правительства будут чреваты большими трудностями, потому что самый простой вариант – Большая коалиция из левоцентристской Социалистической (PSOE) и Народной партий исключается. По крайней мере, Педро Санчес в конце прошлой недели союз с консерваторами исключил.

В доказательство своей политической «благонадежности» действующий премьер Санчес заявил, что в случае прихода к власти он изменит законы таким образом, чтобы проведение сепаратистских референдумов наподобие того, что прошел в Каталонии в 2017 году, автоматически считалось преступлением.

Он также обвинил Касадо и лидера Ciudadanos Альберта Риверу в «трусости» по отношению к ультраправым. Премьер имел в виду союзы, которые заключали консерваторы и либералы на региональном уровне с представителями Vox.

Ввиду невозможности создания Большой коалиции, наиболее естественным выглядит коалиция социалистов с ультралевыми из Unidas Podemos во главе с Пабло Иглесиасом. Но в апреле, несмотря на интенсивные переговоры, договориться о союзе так и не удалось. Иглесиас, кстати, уверен, что решить кризис в Каталонии можно только при помощи диалога с сепаратистами.

Участники теледебатов сходятся в том, что главной задачей нового премьера должен стать рост экономики, но расходятся в методах ее решения. Главным предметом споров является налогообложение. Это пример когнтивного диссонанса в политике: экономические проблемы занимают умы на фоне политического разлада в умах.