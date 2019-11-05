WSJ: МВФ не даст Киеву денег из-за Зеленского

Газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что Международный валютный фонд решил отложить выделение Украине транша финансовой помощи. Сотрудники фонда опасаются, что президент Украины Владимир Зеленский не захочет вернуть в страну банковские активы, выведенные из нее олигархом Игорем Коломойским.

«Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ – Игорь Коломойский, магнат и сторонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, «Приватбанка», до его национализации», — пишет Wall Street Journal.

Украина национализировала обанкротившийся «Приватбанк» в 2016 году и вынуждена было докапитализировать банк на общую сумму в 155 млрд гривен (около 6 млрд долларов США).

В сентябре этого года на Украине работала миссия МВФ, но покинула страну без заключения договоренностей о новой программе сотрудничества.