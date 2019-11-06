Дания объяснила, почему она разрешила прокладывать «Северный поток — 2»

30 октября Копенгаген все же разрешил прокладывать 147-километровый участок газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне, объяснив, что он должен способствовать строительству транзитных газопроводов согласно Конвенции ООН по морскому праву. «Северный поток — 2» удвоит пропускную мощность уже работающего «Северного потока — 1» до 110 млрд м³/год, что превышает четверть потребляемого всей Европой газа.

Уже на следующий день после решения Дании «Газпром» сообщил, что на конец октября проложено более 2100 км газопровода, что составляет 83% от всего проекта. Работы выполнены в российских, финских, шведских и по большей части в немецких водах. Приближается к завершению строительство и сухопутных участков с инфраструктурой как в России, так и в Германии. События последней недели октября свидетельствуют о том, что газопровод будет закончен, как и планировалось, в этом году.

США, как образно выразился сайт Zero Hedge, очень хотели задушить змею в зародыше, но этому помешали Россия с ФРГ. «Северный поток» надежно и стабильно обеспечит Европу газом. В 2020 году дешевый российский газ поможет европейским потребителям сэкономить около 8 млрд евро.

Сотрудники Кельнского университета провели исследование и пришли к выводу, что российский газ, поставляемый по «Северному потоку — 2», поможет снизить поставки в Старый Свет более дорогого сжиженного газа (LNG). Это, в свою очередь, снизит цену остающихся объемов LNG.

В этом, как говорится, и зарыта собака. Конечно, Европа является полем сражения между США и Россией не только в газовой сфере, но и в области политики. Москва традиционно доминировала на газовом рынке Старого Света, а Брюссель пытался ослабить зависимость от российского газа. Россия является непреодолимым препятствием на пути попыток Вашингтона увеличить поставки американского LNG в Старый Свет.

По последним данным Еврокомиссии, 11 членов ЕС купили в 2018 году более 75% необходимого для них газа у России. Благодаря нескольким газопроводам Москва, в отличие от Вашингтона обладает большим преимуществом, позволяющим ей снизить стоимость транспортировки газа.

Трансатлантическое лидерство США сильно зависит от состояния отношений между Европой и Россией в целом, и, особенно между Германией и Россией в частности. В Вашингтоне прекрасно понимают, что «Северный поток — 2» может стать основой стабильных отношений между Европой и Россией. Это и другие соображения дают американским стратегам все основания полагать, что «Северный поток — 2», который, по твердому убеждению американцев, нарушает западные «крымские» санкции против России, нанесет сильный удар по трансатлантическому единству.

Конечно, зависимость от газа с востока Европа унаследовала еще с советских времен. Москва всегда строго следила за репутацией надежного поставщика энергоресурсов по конкурентным ценам. Экономика в вопросе газа явно превалирует над политикой – европейские потребители предпочитают дешевый российский газ дорогому американскому.

Кризис на Украине имел крупные геополитические последствия для России. Американские санкции вынудили ее совершить «энергетический» поворот на восток, в сторону Китая. «Газпром» намерен стать к 2035 году главным поставщиком энергоресурсов для КНР. По газопроводу «Сила Сибири», который должен заработать уже в этом году, Поднебесная будет получать ежегодно 38 млрд м³ газа. Китай, таким образом, станет вторым после Германии покупателем российского газа.

Звучит парадоксально, но экспорт российского газа в Европу в последние годы растет. В прошлом году «Газпром» побил очередной рекорд. Естественно, газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», по которому скоро тоже пойдет российский газ, продолжат и усилят эту тенденцию. С вводом в строй этих двух газопроводов поставки газа из России вырастут на 86,5 м³ в год.

Суммируя все вышесказанное, Zero Hedge призывает смириться с фактами жизни, а именно с зависимостью Европы от российского газа и с тем, что с учетом снижающейся собственной добычи газа европейскими странами, от этой зависимости никуда не деться.

Еще одним поразительным аспектом истории с «Северным потоком — 2» является упорное сопротивление Германии давлению США с требованием отказаться от его строительства. Американцы даже угрожали ввести санкции против немецких компаний, участвующих в проекте. Конгресс США принял несколько резолюций, призывающих прекратить строительство газопровода.

Конечно, сопротивляться давлению США Берлин толкала не любовь к России и ненависть к Америке, а суровая реальность, которая заключается в том, что обрабатывающая промышленность ФРГ очень сильно зависит от импорта энергоносителей: на 98% по нефти и на 92% по газу. Это значит, что без дешевого газа немецкая экономика, сильно ориентированная на экспорт, просто задохнется.

И опять же, экономика идет рука об руку с политикой. Едва ли случайностью является, например, то, что Германия с таким же упорством сопротивляется давлению США, требующих исключить китайский IT-гигант Huawei из программы развития сетей 5G. Вашингтон использует те же аргументы, что и в случае с «Северным потоком — 2» — якобы существующие угрозы безопасности.

В связи с этим вспоминается мысль, высказанная авторитетным журналом Economist: «Атлантический океан неожиданно стал страшно широким. Соединенные Штаты кажутся европейцам теперь очень далекими».

«Северный поток — 2», строительство которого будет завершено до конца 2019 года, является очередным доказательством того, что в трансатлантических отношениях сейчас происходят большие изменения. Как неожиданно выяснилось, между США и Европой существуют разногласия по широкому кругу вопросов как регионального, так и глобального масштаба. И одним из наиболее крупных таких разногласий как раз и является газопровод «Северный поток — 2».