Диетолог рассказала об идеальном завтраке

Как рассказала РИА «Новости» главный врач клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова, завтракать нужно обязательно, и первый прием пищи должен быть достаточно сытным.

«Если человек не позавтракал, у него не запустился обмен веществ, организм не проснулся», - уверена Русакова. Также врач добавляет, что люди, пренебрегающие завтраком, долго «раскачиваются» с утра.

Врач советует включать в утренний рацион белок и углеводы, а именно творожные блюда, яйца, также вопреки мнению на завтрак можно съедать в небольшом количестве рыбу, мясо или птицу. Трапезу можно дополнить салатом.

«Если вы активно занимаетесь спортом и тратите много энергии, то можно добавить крупяной гарнир», - добавляет врач. Она рекомендует варить кашу на молоке, если нет противопоказаний со стороны ЖКТ.

Порцию необходимо рассчитывать так, чтобы после выхода из-за стола не возникло чувства тяжести и дискомфорта.