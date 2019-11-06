Франция снизила налоги и опередила Германию

Долгие годы первой экономикой Европы справедливо считалась германская. Однако сейчас она буксует и находится на краю технической рецессии. Французская же экономика, хотя звезд с неба и не хватает, но развивается стабильно и целеустремленно

Обойти немцев французам помогла более высокая сопротивляемость негативным последствиям торговых войн и замедлению развития глобальной экономики. Помогли и своевременные меры, например, удачно проведенные по времени сокращения налогов, предпринятые президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Большим плюсом французской экономики стала и меньшая, по сравнению с Германией, зависимость от экспорта.

Снижение налогов привело к резкому росту инвестиций в экономику Франции. В успехах французской экономики сыграл свою роль и рост занятости, объясняемый реформами президента Макрона на рынке труда.

«Будь то Германия в начале нулевых или Франция сейчас, — уверен экономист Флориан Хенсе, — рынок труда является ключевым для всех секторов экономики».

Конечно, пробуждение французской экономики в то время, когда немецкая уверенно движется к рецессии, может иметь большие последствия в политической жизни континента, потому что дает Макрону капитал для достижения своих целей. Главными задачами президент Франции видит проведение более активной политики в экономике, конкуренцию с США и КНР и расширение совместного использования ресурсов.

Эмманюэль Макрон уже добился определенных успехов, продавив соглашение по бюджету еврозоны. Правда, этот успех намного меньше того, на что он рассчитывал. Тем не менее, в Париже сейчас царит атмосфера уверенности. Французы настолько уверены в своих силах и настолько осмелели, что читают немецким коллегам лекции о том, какую финансовую политику нужно проводить Берлину.

Главным локомотивом самой французской экономики является внутренний спрос. Кроме того, во Францию приходит все больше иностранных инвестиций. Французские компании энергично тратят средства на развитие производства. Такую возможность дает им меньшая зависимость от подъемов и спадов глобальной торговли.

По мнению главного экономиста компании Axa Жиля Моэка, определенную роль в успехах экономики Франции сыграла и очень мягкая монетарная политика ЕЦБ.

Франция явно на подъеме, но все же следует признать: для того, чтобы догнать Германию, ей понадобится немало времени. Кроме плюсов, в Пятой республике есть и немало минусов, которые тормозят развитие французской экономики. К ним принято относить, к примеру, огромный и дорогой общественный сектор, на который уходит 56% экономического производства. В Германии этот уровень значительно ниже – 45%. Считается, что именно в результате высокой доли общественного сектора госдолг Франции почти достиг 100% от ВВП. (Впрочем, долг США находится на уровне двух ВВП, при том, что экономика там преимущественно частная).

Безработица среди французов снижается, но тем не менее, она до сих пор более чем вдвое выше немецкой. Французские власти, правда, указывают на качество рабочих мест как на подтверждение того, что реформы работают. Действительно, после макроновских реформ на рынке труда, доля новых рабочих мест с постоянными контрактами растет.

Правительство также хвалится улучшением условий для занятий бизнесом во Франции за счет снижения налога на богатство и корпоративного налога. Инвестиции растут, а число новых стартапов достигло высшей за последние пару лет величины.

Эмманюэль Макрон отработал половину пятилетнего президентского срока и намерен продолжить реформы. В первых числах ноября, например, он изменил условия выплаты и размеры пособий по безработице, попросту говоря, сделав их хуже и ниже, в надежде, что это заставит французов активно искать работу. В планах также реформа пенсионной системы, которая, как надеются ее авторы, сделает французских рабочих более «мобильными». Это тоже достаточно прозрачный намек на ухудшение условий.

Но самое главное – планы правительства еще больше снизить налоги для компаний, работающих во Франции, а также провести реформы в стратегических секторах экономики, где главным инвестором является государство.

«Ничто не помешает нам реформировать нашу страну, — заявил в октябре на радиостанции RTL министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. — Эмманюэль Макрон был выбран именно для этого».