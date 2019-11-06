Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс МосБиржи, который считается одним из основных фондовых индикаторов РФ, обновил свой исторический максимум на фоне волны роста blue chips и ослабления нацвалюты. Так, по данным на 15:57 мск индекс МосБиржи составил 2965,24 пункта (+0,5%). Напомним, предыдущий максимум МосБиржи был зафиксирован накануне и составил 2963,71 пункта.

Кроме того, отмечается, что прибавил в росте и индекс РТС, который поднялся на 0,4% – до 1466,01 пункта. Лидером роста среди ценных бумаг стал «Магнитогорский металлургический комбинат». Его акции прибавили за сутки 2,1%.

Ранее сообщалось, что «Русал» – один из крупнейших в мире производителей алюминия – объявил о подписании нового 5-летнего синдицированного кредита (PXF) в размере свыше 1 млрд долл. На это отреагировал российский фондовый рынок, 30 октября с открытия акции «Русала» выросли более чем на 1%.