Кличко подозревается в госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило в отношении мэра Киева Виталия Кличко уголовное дело о возможной государственной измене. «Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в комментарии НАБУ. В правоохранительном органе не уточнили, в совершении каких действий обвиняется Кличко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Кличко совмещал должность избранного мэра столицы и должность главы администрации города.

Телеканал «1+1», принадлежащий спонсору Зеленского, олигарху Игорю Коломойскому, провел информационную атаку на обоих братьев Кличко – Виталия и Владимира, обвиняя братьев в рейдерских захватах в городе Киеве. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан (бывший адвокат Коломойского) публично обвинил Виталия Кличко в потакании коррупции.

По неофициальной информации, на должность главы Киевской городской государственной администрации претендовал Александр Ткаченко — бывший генеральный директор телеканала «1+1», девятый номер в перевыборном списке партии Зеленского «Слуга народа».