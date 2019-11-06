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Лауреат премии Грэмми СТИВ ГЭДД и его джазовое супер-трио БЛИЧЕР ХЭММЕР ГЭДД впервые выступят в России

Москва, 06.11.2019
Легендарное джазовое трио БЛИЧЕР ХЭММЕР ГЭДД во главе с одним из величайших ударников всех времен, обладателем премии «Грэмми» за 2019 год Стивом Гэддом впервые выступит в Москве.
#Культура
  • Лауреат премии Грэмми СТИВ ГЭДД и его джазовое супер-трио БЛИЧЕР ХЭММЕР ГЭДД впервые выступят в России

Коллектив, в который также входят саксофонист-обладатель двух датских премий «Грэмми» Майкл Бличер и гений Хаммонд-органа Дэн Хэммер, даст концерт в Московском международном доме музыки 16 ноября 2019. А за пару дней до него - 14 ноября - выступит в джазовом клубе Алексея Козлова. На концертах трио исполнит свои лучшие композиции.

“Безупречное мастерство и гипнотическое искусство в совершенном диалоге” (Sydney Morning Herald) - так критики описывают творчество по-настоящему исключительных музыкантов нашего времени. Блюзовый, свинговый, очень душевный и страстный джаз в исполнении живой легенды - барабанщика Стива Гэдда, - лауреата многочисленных премий Майкла Бличера и знаменитого «кудесника Хаммонда» Дэна Хэммера оценили слушатели по всему миру. С момента начала их совместного творчества в 2014 БЛИЧЕР ХЭММЕР ГЭДД выпустили два live-альбома и дали более 50 концертов по всему миру. “Мы играем честную музыку. Никто теперь так не играет”, - объяснил их творческую идеологию Стив Гэдд. За последние 50 лет он играл вместе с Полом Саймоном, Чик Кориа, Эриком Клэптоном, Полом Маккартни, Четом Бейкером, Стили Дэном и т.д.

Мировая легенда Стив Гэдд - один из самых влиятельных ударников всех времен. Самый востребованный и самый записываемый барабанщик в истории музыки - он сделал огромный вклад в развитие барабанного искусства. Гэдд задал новый стандарт современной техники игры на ударных. На сегодняшний день не найти барабанщика, на которого не повлиял Стив Гэдд. Его творчество ощущается в манере исполнения всех современных ударников – от Винни Колайута до Картера Бьюфорда.  Список музыкантов, с которыми Гэдд записывался и выступал, впечатляет: Полом Саймон, Чик Кориа, Эрик Клэптон, Пол Маккартни, Чет Бейкер, Стили Дэн, Дональд Фейген, Уолтер Бекер, Арета Франклин, Карли Саймон, Боб Джеймс, Нэнси Уилсон,  Джо Кокер, Гато Барбьери, Джордж Бенсон, Стэнли Кларк, Мейнард Фергюсон, Роберта Флэк, Джим Холл и др. В 1990-х годах он стал основным ударником Эрика Клэптона, что стало еще одним подтверждением репутации Стива как одного из самых искусных барабанщиков своего поколения.

Чик Кориа говорил: «Каждый ударник хочет играть так, как Гэдд, потому что он играет безупречно... Он принес в игру на ударных образ мыслей артиста оркестра и композитора, но в сочетании с богатым воображением и способностью к импровизации».

В 2002 году Гэдд получил награду от Drummer's Collective за свой вклад в барабанное искусство, а в 2019 году группа STEVE GADD BAND стала обладателем премии «Грэмми» за лучший альбом современной инструментальной музыки.

Обладатель двух датских «Грэмми» Майкл Бличер пишет большую часть музыки трио. Довольно часто он находит вдохновение, путешествуя по Новому Орлеану, Нэшвиллу, Болгарии, Азии и Западной Африке. Он говорит, что нашел форму “универсальной музыкальной энергии”, которая способна оказывать влияние на всех людей. “Исключительно лиричный композитор и саксофонист Бличер раскрывает душу группы”, - писала AllAboutJazz.com

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